Yerry Mina es criticado en Italia y el entrenador del Cagliari salió a defenderlo

Yerry Mina no vive su mejor momento. En lo que va de la temporada, la cual ya está llegando a su final, solo ha disputado un total de 1.523 minutos, repartidos en 19 partidos, por Serie A y Copa de Italia. Y es que las lesiones lo han marginado de las canchas por un largo tiempo y no le han permitido tener la regularidad que desearía.

Son 10 los compromisos que se ha perdido por molestias físicas; además, su rendimiento ha dado de qué hablar en Italia, donde no están conformes con sus presentaciones. Prueba de ello fue lo ocurrido el pasado domingo 15 de marzo, en la derrota 3-1 de Cagliari contra Pisa, por la fecha 29. Allí, el colombiano fue protagonista.

A pesar de haber iniciado como titular, no saltó al terreno de juego para el segundo tiempo, lo que sorprendió a varios. Cuando transcurría el minuto 36, recibió un fuerte golpe en la rodilla, que derivó en la expulsión de uno de sus rivales, puntualmente, Rafiu Durosinmi, y, de paso, eso le generó que quedara adolorido en su zona.

Muchos creyeron que esa era la razón por la que había sido reemplazado, pero no fue así y, en rueda de prensa, todo se aclaró. Un periodista afirmó que lo realizado por Yerry Mina había sido "desastroso", a lo que su técnico, Fabio Pisacane, se pronunció y salió en defensa del 'cafetero', ya que considera que no es así y se es injusto.



Yerry Mina, defensor del Cagliari y de la Selección Colombia. Getty

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"Represento al equipo en este momento y Yerry Mina ha sido importante en los últimos años para Cagliari en lograr los objetivos y lo está haciendo también esta temporada. Entonces, perdóname pero no me centro en el nivel individual, sino que soy responsable de cómo salimos al campo y cómo nos preparamos", afirmó.

Pero no fue lo único que dijo y argumentó que "las cosas no nos están saliendo bien ahora mismo, pero estamos haciendo nuestra parte. Siento que todos somos responsables, ganemos o perdamos". Cagliari está en el puesto 15, con 30 puntos, producto de siete victorias, nueve empates y 13 derrotas, con una diferencia de gol de -10.