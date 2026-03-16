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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yerry Mina es criticado en Italia y el entrenador del Cagliari salió a defenderlo

Yerry Mina es criticado en Italia y el entrenador del Cagliari salió a defenderlo

Las lesiones y el rendimiento en cancha han hecho que Yerry Mina esté en el 'ojo del huracán', pero cuenta con el respaldo de Fabio Pisacane, quien habló.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Yerry Mina, defensa central colombiano, en un partido del Cagliari, por la Serie A de Italia
Yerry Mina, defensa central colombiano, en un partido del Cagliari, por la Serie A de Italia
Getty Images

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