Vea el gol de Luis Díaz HOY, en el Bayern Múnich vs. Werder Bremen, por Bundesliga

Este viernes 26 de septiembre, el Bayern Múnich se enfrentó al Werder Bremen por la Bundesliga, con Luis Díaz como principal protagonista. Esto, en el duelo correspondiente a la quinta jornada de la liga alemana.

El colombiano, quien inició de titular, fue uno de los más activos en campo contrario; tanto, que hasta sin querer, anotó a favor del cuadro 'bávaro' el primer gol del compromiso.

Vea el gol de Luis Díaz, con Bayern Múnich: