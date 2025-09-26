Síguenos en::
Colombianos en el Exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Luis Díaz HOY, en el Bayern Múnich vs. Werder Bremen, por Bundesliga

Vea el gol de Luis Díaz HOY, en el Bayern Múnich vs. Werder Bremen, por Bundesliga

El guajiro no perdonó frente al arco y, con su rodilla, sentenció el 1-0 parcial a favor de los 'bávaros' frente al Werder Bremen, por el duelo correspondiente a la Liga de Alemania.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2025
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
