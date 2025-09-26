Vea el gol de Luis Díaz HOY, en el Bayern Múnich vs. Werder Bremen, por Bundesliga

Publicidad
Este viernes 26 de septiembre, el Bayern Múnich se enfrentó al Werder Bremen por la Bundesliga, con Luis Díaz como principal protagonista. Esto, en el duelo correspondiente a la quinta jornada de la liga alemana.
El colombiano, quien inició de titular, fue uno de los más activos en campo contrario; tanto, que hasta sin querer, anotó a favor del cuadro 'bávaro' el primer gol del compromiso.
¡METIÓ LA RODILLA! Olise tiró el centro, Tah definió de taco y Luis Díaz la desvió para el 1-0 de Bayern Munich vs. Werder Bremen por la #Bundesliga.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025
