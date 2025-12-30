Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y una gran noticia de fin de año; nominado al mejor gol de 2025 en la Bundesliga

Luis Díaz y una gran noticia de fin de año; nominado al mejor gol de 2025 en la Bundesliga

La Liga de Alemania se reportó en redes sociales al revelar las anotaciones que son candidatas al premio como mejor gol del año. ¡Luis Díaz dice presente con dos tantos!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de dic, 2025
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich
Foto: X/@FCBayern

