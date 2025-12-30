Luis Díaz y una gran noticia de fin de año; nominado al mejor gol de 2025 en la Bundesliga

Luis Díaz se encuentra en Colombia aprovechando los pocos días de descanso que le permite el parón invernal de la temporada. Al extremo se le ha visto muy feliz compartiendo con su familia, bailando en un matrimonio y hasta haciendo las veces de turista en la costa caribeña. En medio de ese tiempo de relajación, el jugador no para recibir buenas noticias gracias a su gran desempeño en esta primera temporada con el Bayern Múnich.

En las redes sociales, la Bundesliga se pronunció para revelar el listado de goles que son nominados al premio de mejor anotación de este 2025. Para sorpresa de muchos, Díaz Marulanda aparece con dos de sus tantos, siendo el único con ese aporte. "Patadas locas de escorpión, solos como carreras en eslalon, disparos desde situaciones imposibles y disparos de larga distancia a la esquina: elegir el gol más alto de 2025 no podría ser más difícil. ¡Vota ahora por tu favorito!", se lee en la página del ente que rige el fútbol alemán.

Cabe recordar, que, los fanáticos pueden votar por cualquiera de los 940 goles, sin embargo, la Bundesliga sugirió los más bonitos según su propio criterio.

¿Cuáles son los goles de Luis Díaz nominados?

En esta primer mitad de la temporada, el colombiano se reportó con 13 anotaciones y siete asistencias en 22 encuentros. Ocho de esos goles fueron en la Bundesliga y dos de ellos fueron una joya. El primero fue en su debut en la goleada 6-0 del Bayern Múnich sobre el RB Leipzig. A los 32 minutos, Harry Kane le dejó una pelota a Sergy Gnabry que se lució con un taco para un 'Lucho' que controló y desenfundó un derechazo, metiendo la 'bocha' en el angulo.

¡¡GOLAZO DE LUCHO DÍAZ EN SU DEBUT EN LA #Bundesliga PARA EL 2-0 DEL BAYERN MUNICH ANTE LEIPZIG!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ib8u6VaBdG — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

El otro tanto que se robó las miradas y que quizás es el más recordado fue el pasado 8 de noviembre en el 2-2 frente al Unión Berlín. A los 38 minutos, el extremo recibió un balón fuera del área y se la cedió a Josip Stanisic, quien se la regresó para armar una pared, pero la pelota se fue muy larga. Díaz no se rindió, se tiro sobre el campo para no dejarla salir de la cancha, la lanzó larga para eludir al defensa rival y metió un bombazo a pesar de tener poco angulo.



¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S9b5XUhyNk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025