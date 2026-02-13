Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid vs. Real Sociedad: hora y dónde ver EN VIVO el partido de La Liga

Real Madrid vs. Real Sociedad: hora y dónde ver EN VIVO el partido de La Liga

Por la fecha 24 y con el objetivo de meterle presión a Barcelona, en el mano a mano que protagonizan por el liderato, Real Madrid va por los tres puntos en casa.

Por: EFE
Actualizado: 13 de feb, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé, Vinícius, Rodrygo y Federico Valverde celebran un gol de Real Madrid, en La Liga de España
Kylian Mbappé, Vinícius, Rodrygo y Federico Valverde celebran un gol de Real Madrid, en La Liga de España
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad