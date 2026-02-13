Síguenos en:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Fútbol Colombiano
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras América 1-0 Santa Fe

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras América 1-0 Santa Fe

En la celebración de sus 99 años, los 'escarlatas' consiguieron una victoria importante en la Liga BetPlay I-2026, mientras que el 'león' sufrió su primera derrota.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de feb, 2026
América de Cali venció 1-0 a Independiente Santa Fe, en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2026
Colprensa

