Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras América 1-0 Santa Fe

Salvo el partido entre Deportivo Pereira y Alianza, los demás encuentros de la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2026 ya se disputaron. Este viernes 13 de febrero, se jugó el último de los que estaban programados y fue, tal vez, el que más miradas se llevaba. América de Cali recibió a Independiente Santa Fe, en el estadio Pascual Guerrero.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: fecha 6

Posición Club PJ DG PTS 1 Internacional de Bogotá 6 +1 13 2 Pasto 6 +1 13 3 Bucaramanga 6 +6 10 4 América 5 +4 10 5 Once Caldas 6 +2 10 6 Atlético Nacional 3 +8 9 7 Tolima 6 +3 9 8 Junior 5 +2 9 9 Llaneros 6 +2 9 10 Águilas Doradas 6 0 8 11 Deportivo Cali 6 +2 7 12 Santa Fe 6 0 7 13 Fortaleza 6 -2 7 14 Jaguares 5 -4 7 15 Medellín 6 -2 5 16 Millonarios 6 -2 5 17 Boyacá Chicó 6 -4 4 18 Deportivo Pereira 5 -4 2 19 Cúcuta 6 -5 2 20 Alianza 5 -8 2

Resultados de la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2026

Cúcuta Deportivo 1-3 Independiente Medellín

Llaneros 0-1 Deportivo Pasto

Atlético Bucaramanga 0-0 Deportes Tolima

Millonarios 1-0 Águilas Doradas

Internacional de Bogotá 3-2 Deportivo Cali

Boyacá Chicó 5-0 Jaguares

Once Caldas 2-1 Junior de Barranquilla

Atlético Nacional 4-1 Fortaleza

América de Cali 1-0 Independiente Santa Fe

Programación de la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026

Millonarios vs. Llaneros

Día: sábado 14 de febrero.

Hora: 4:30 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Medellín vs. Pereira

Día: sábado 14 de febrero.

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Pasto vs. Internacional de Bogotá

Día: sábado 14 de febrero.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: La Libertad.

Tolima vs. Once Caldas

Día: domingo 15 de febrero.

Hora: 4:20 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.



Cali vs. Nacional

Día: domingo 15 de febrero.

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Palmaseca.

Fortaleza vs. Boyacá Chicó

Día: domingo 15 de febrero.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Alianza vs. Cúcuta

Día: martes 17 de febrero.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau.

Jaguares vs. Santa Fe

Día: martes 17 de febrero.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaraguay.

Junior vs. América

Día: miércoles 18 de febrero.

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.