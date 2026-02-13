Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras América 1-0 Santa Fe

Publicidad
Salvo el partido entre Deportivo Pereira y Alianza, los demás encuentros de la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2026 ya se disputaron. Este viernes 13 de febrero, se jugó el último de los que estaban programados y fue, tal vez, el que más miradas se llevaba. América de Cali recibió a Independiente Santa Fe, en el estadio Pascual Guerrero.
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Internacional de Bogotá
|6
|+1
|13
|2
|Pasto
|6
|+1
|13
|3
|Bucaramanga
|6
|+6
|10
|4
|América
|5
|+4
|10
|5
|Once Caldas
|6
|+2
|10
|6
|Atlético Nacional
|3
|+8
|9
|7
|Tolima
|6
|+3
|9
|8
|Junior
|5
|+2
|9
|9
|Llaneros
|6
|+2
|9
|10
|Águilas Doradas
|6
|0
|8
|11
|Deportivo Cali
|6
|+2
|7
|12
|Santa Fe
|6
|0
|7
|13
|Fortaleza
|6
|-2
|7
|14
|Jaguares
|5
|-4
|7
|15
|Medellín
|6
|-2
|5
|16
|Millonarios
|6
|-2
|5
|17
|Boyacá Chicó
|6
|-4
|4
|18
|Deportivo Pereira
|5
|-4
|2
|19
|Cúcuta
|6
|-5
|2
|20
|Alianza
|5
|-8
|2
Millonarios vs. Llaneros
Día: sábado 14 de febrero.
Hora: 4:30 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Medellín vs. Pereira
Día: sábado 14 de febrero.
Hora: 6:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
Pasto vs. Internacional de Bogotá
Día: sábado 14 de febrero.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: La Libertad.
Tolima vs. Once Caldas
Día: domingo 15 de febrero.
Hora: 4:20 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.
Cali vs. Nacional
Día: domingo 15 de febrero.
Hora: 6:30 p.m.
Estadio: Palmaseca.
Fortaleza vs. Boyacá Chicó
Día: domingo 15 de febrero.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
Alianza vs. Cúcuta
Día: martes 17 de febrero.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavajeau.
Jaguares vs. Santa Fe
Día: martes 17 de febrero.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Jaraguay.
Junior vs. América
Día: miércoles 18 de febrero.
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.