Selección Colombia, atenta: definidos los clasificados al hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20

Selección Colombia, atenta: definidos los clasificados al hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20

Terminó la fase de grupos del Sudamericano femenino Sub-20, dejando cuatro selecciones eliminadas y seis que siguen con vida y buscan los cupos al Mundial.

Por: EFE
Actualizado: 13 de feb, 2026
La Selección Colombia clasificó al hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20

Federación Colombiana de Fútbol
La Selección Colombia clasificó al hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20
Federación Colombiana de Fútbol

