Catalina Usme regresó al fútbol colombiano y anotó gol olímpico con América vs. Junior

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Después de tres años, Catalina Usme volvió a Colombia. En el 2023, emprendió vuelo rumbo al exterior, fichando con Pachuca, de México. Posteriormente, en 2024, arribó al Galatasaray, de Turquía. Por último, en 2025, firmó con Universitario, de Perú. Fue así como, en 2026, regresó a su 'casa': América de Cali.
Justamente, este viernes 13 de febrero, jugó su primer partido, por la fecha 1 de la Liga femenina, y se reportó con un golazo olímpico. Cuando transcurría el minuto 71, se animó de tiro de esquina y anotó el 2-0 parcial. Al final, fue triunfo 3-0 de las 'escarlatas' sobre Junior de Barranquilla, en el Pascual Guerrero.
.— eduardo a arias a (@eduardoaariasa) February 13, 2026
GOL OLÍMPICO
Catalina Usme
América de Cali
. pic.twitter.com/rUUGyuNIJ2
Publicidad