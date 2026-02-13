Síguenos en:
Fútbol Colombiano / Catalina Usme regresó al fútbol colombiano y anotó gol olímpico con América vs. Junior

Catalina Usme regresó al fútbol colombiano y anotó gol olímpico con América vs. Junior

En el inicio de la Liga femenina 2026, la mediocampista, Catalina Usme, se lució con esta anotación, en una nueva muestra de su talento y calidad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de feb, 2026
Comparta en:
Catalina Usme, mediocampista del América de Cali, anotó un gol olímpico en la fecha 1 de la Liga femenina
