Luis Díaz ya es tema pasado en Barcelona; finalmente el "plan B" ganó la puja

La novela entre Luis Díaz y Barcelonaparece tener un final y no muy feliz; la negociación con el Liverpoolnunca avanzó y el cuadro 'azulgrana' se inclinó por su segunda opción: Nico Williams. Todo está acordado de palabra para que la 'joya' llegue al elenco dirigido por Hansi Flick.

Los 'culé' no prefirieron 'botar más corriente' con el colombiano y cerraron mucho más fácil el fichaje de uno de los chicos españoles más talentosos de la actualidad, como lo es el delantero del Athletic Club de Bilbao.

Según 'Mundo Deportivo', ya es un hecho la nueva incorporación del Barcelona, todo está acorado de palabra pero "no ejecutará el pago de su cláusula de rescisión hasta el mes de julio. Se trata de una operación estratégica condicionada por razones contables: el club azulgrana quiere cargar el pago de 58 millones de euros".

"La intención del club 'azulgrana' es abonar el dinero el 1 o 2 de julio", para que así se incorporarse con toda la plantilla después de 10 de julio y así poder presentarlo en los partidos de preparación, para comenzar trabajos de pretemporada de cara a la campaña 2025/26 de las competiciones de España, y luchar nuevamente en la Champions League", terminaron de precisar.

¿Qué pasará con Luis Díaz?

Aunque en contadas ocasiones el gerente deportivo del 'barca', Deco, no escondió que la principal opción del club era el fichaje del guajiro, y que ambas partes estaban interesadas, lo cierto es que fueron los 'reds' quienes impusieron una traba en el negocio, haciendo que todo quedara en un sueño.

En el tema de Nico Williams, cabe recordar que Barcelona lo sondeó desde la temporada anterior, y hasta hora se pudo llegar a un acuerdo para ficharle, algo que puede ocurrir con Luis Díaz en la temporada de invierno o en el siguiente mercado de verano, si así el Liverpool lo considera.

Por ahora, el jugador de la Selección Colombia continúa de vacaciones en su país y se reincorporará al club inglés a mediados del mes de julio para iniciar temporada bajo el mando de Arne Slot, y debutar en la Premier League 2025/26 el 15 de agosto cuando enfrenten a Bournemouth en Anfield.

Luis Díaz no desiste de su sueño de jugar en Barcelona

El colombiano no escondió y anunció públicamente que había conversaciones con clubes de otras ligas, se le vinculó con Barcelona, Al Nassr y en los últimos días el Bayern Múnich, lo cierto es que Liverpool no tiene la intención de venderlo y se hablo de mejorarle su contrato, algo que ha pedido el colombiano para continuar allí.

Esta novela del colombiano es concurrente en el fútbol europeo, y aunque no se logró concretar en este mercado de verano su llegada a España, no se tienen dudas que los 'culés' no le pondrán punto final a esta transferencia en un futuro.