En León, de James Rodríguez, rompieron el silencio; "a Infantino se lo dije de frente"

El Mundial de Clubes ya conoció a algunos equipos clasificados a los octavos de final, pero en León, escuadra que se quedó sin la posibilidad de disputar el certamen de la FIFA por el tema de la multipropiedad, rompieron el silencio. El 'mandamás' del plantel donde milita James Rodríguez habló claro y de frente con el máximo dirigente del fútbol mundial, Gianni Infantino.

Y es que en la prensa 'azteca' hicieron eco a unas declaraciones de Jesús Martínez, quien preside el Grupo Pachuca. El dirigente asistió el domingo pasado al compromiso que enfrentó a los 'tuzos' con el Real Madrid en el Bank of America Stadium, escenario deportivo donde se encontró con Infantino y no perdió la oportunidad para decirle algunas palabras sobre la determinación del TAS. No se guardó nada y le reclamó porque quedaron fuera del Mundial de Clubes.

"Se lo dije de frente hoy (domingo) que era una injusticia total la que había cometido con la afición, que era muy cruel, y él quedó muy formal de ir a conocer todo lo que se ha hecho en Pachuca y todo lo que se ha hecho en León", precisó Martínez en charla con 'Espn' México y en las cuales replicaron en 'FieraManía MX'.

James Rodríguez y sus compañeros del León en un juego de la Liga MX. Foto: Getty

El que manda en Grupo Pachuca reveló que invitó al máximo dirigente de la FIFA para que visite las instalaciones deportivas del León y del Pachuca para que evidencie de primera mano que son dos escuadras muy independientes.

"Es lo que le platicaba hoy (domingo) a Infantino: 'tú tienes que ir a conocer lo que es León, porque mi hijo vive en León, tiene 15 años ahí'. León no tenía ni dónde entrenar, no tenía estadio y debía todo, y ve lo que se ha hecho. Él quedó, después de la plática que tuvimos, en ir a conocer todo lo que son las estructuras, que son diferentes, y cómo funciona perfectamente lo que es el Grupo Pachuca”, concluyó Jesús Martínez.

Recordemos que en la normativa del Mundial de Clubes está contraindicado que dos clubes que pertenecen al mismo dueño, en este caso Grupo Pachuca, puedan participar en el mismo evento. León y los 'tuzos' hacen parte de este mismo conglomerado.

Pachuca sí está disputando en el certamen, integrando el grupo H junto a Real Madrid, Al Hilal y Red Bull Salzburg. No ha sumado ningún punto, es último de la zona, y cerrará su participación midiendo fuerzas con Al Hilal el jueves 26 de junio, a las 8:00 de la noche, en horario de Colombia.