Luis Fernando Muriel, dos goles a Inter Miami, no se agrandó e imagen viral con Luis Suárez

Orlando City se quedó con el clásico de la Florida contra Inter Miami venciéndolo 4-1 con una magnifica actuación del colombiano Luis Fernando Muriel, quien con dos goles y una asistencia lideró la victoria de los dirigidos por Óscar Pareja en la noche de domingo.

Y luego de ser la figura del compromiso el delantero colombiano se mostró tranquilo, respetuoso, no se agrandó y mostró respeto por un referente del fútbol sudamericano y del equipo rival como Luis Suárez.

En un video viral en redes sociales se vio cuando Luis Fernando Muriel 'como un niño' se fue a buscar al delantero uruguayo para pedirle su camiseta, pero se le acercó con emoción, saltando y luego agradecido por el detalle y el abrazo que le dio el 'charrúa', quien se mostró con buena onda a pesar de la dura derrota 4-1 que acababa de sufrir a manos del Orlando City y en especial del goleador colombiano.



Así fue el encuentro de Luis Fernando Muriel con Luis Suárez en Orlando City 4-1 Inter Miami, en la MLS: