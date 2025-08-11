Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Fernando Muriel, dos goles a Inter Miami, no se agrandó e imagen viral con Luis Suárez

Luis Fernando Muriel, dos goles a Inter Miami, no se agrandó e imagen viral con Luis Suárez

Imagen viral en redes con el colombiano Luis Fernando Muriel luego del pitazo final del Orlando City 4-1 Inter Miami, en el que fue la figura y dejó atrás a estrellas como Luis Suárez.