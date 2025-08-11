Luis Muriel y un merecido premio, tras 'paseo' a Inter Miami: a la altura de Nani y Kaká

Luis Muriel se robó el show en el partido dominante de Orlando City en el Derbi de la Florida para ganarse el premio de Jugador de la Jornada 28.

El delantero colombiano aportó dos goles y una asistencia en la goleada 4-1 de 'Los Leones' sobre Inter Miami, en el 'Clásico del Sol'.

Con esa victoria, Orlando ganó su tercer partido de liga consecutivo para subir al cuarto puesto en la Conferencia del Este con 44 puntos, solo siete puntos detrás de Philadelphia Union, que va liderando la conferencia este.

Luis Muriel, delantero colombiano de Orlando City. Orlando City.

El equipo dirigido por Oscar Pareja ha perdido solo un partido en la temporada regular desde el comienzo de julio y además aseguró su puesto en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Se enfrentará al actual campeón de LIGA MX, Toluca, el 20 de agosto.

Las 15 acciones de gol de Muriel (8 goles/7 asistencias) lo tienen empatado en el segundo lugar del equipo esta temporada, solo detrás de las 27 del candidato al MLS MVP, Martín Ojeda (14g/13a). El trio de jugadores franquicia de Orlando – Muriel, Ojeda y Marco Pašalić – anotó cuatro goles la noche del domingo y han combinado para 33g/24a esta temporada.

Este es el primer reconocimiento de Jugador de la Jornada que gana Muriel y el primero para Orlando desde que Ramiro Enrique ganó el premio después de marcar un doblete contra Columbus Crew en la Jornada 25 de la temporada 2025. Muriel es el quinto jugador en la historia del club en ganar el premio, sumándose a Enrique, Nani, Kaká y Cyle Larin.



Los números de Luis Muriel

El delantero ha tenido una destacada trayectoria en varios clubes a lo largo de su carrera, sumando un total de 544 partidos, 167 goles y 85 asistencias. Su etapa más prolífica fue en Atalanta de Bérgamo, donde jugó 184 encuentros, marcó 68 goles y brindó 28 asistencias, consolidándose como pieza clave en el ataque. En la Sampdoria registró 24 tantos y 16 asistencias en 84 partidos, mientras que con Orlando City SC acumuló 16 goles y 12 asistencias en 73 juegos. También dejó huella en Sevilla FC (13 goles, 7 asistencias en 65 partidos) y Udinese (19 goles, 7 asistencias en 65 partidos). En pasos más cortos, aportó al US Lecce (7 goles, 8 asistencias en 29 partidos), Fiorentina (9 goles, 2 asistencias en 23 encuentros), Deportivo Cali (9 goles, 5 asistencias en 11 juegos) y Granada CF (9 partidos). Cerró su registro con un partido y dos goles en Lecce.