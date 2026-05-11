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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez en Rio Ave vs. Sporting de Lisboa, en la Liga de Portugal

Luis Javier Suárez en Rio Ave vs. Sporting de Lisboa, en la Liga de Portugal

Este lunes, en la fecha 33 de la Liga de Portugal, el colombiano Luis Javier Suárez abrió la cuenta en el Sporting de Lisboa frente a Rio Ave. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de may, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
AFP

Sporting de Lisboa visitó este lunes al Rio Ave por la fecha 33 de la Liga de Portugal y el colombiano Luis Javier Suárez se reportó con una nueva anotación.

A los 35 minutos, el delantero samario fue el encargado de cobrar un penalti y no perdonó con su remate cruzado de pierna derecha. Su tanto fue clave, puesto que los verdiblancos perdían en ese momento con tanto de Diogo Bezerra.

Vea el gol de Luis Javier Suárez en Rio Ave vs. Sporting de Lisboa:

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