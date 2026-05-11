Luis Javier Suárez en Rio Ave vs. Sporting de Lisboa, en la Liga de Portugal

Sporting de Lisboa visitó este lunes al Rio Ave por la fecha 33 de la Liga de Portugal y el colombiano Luis Javier Suárez se reportó con una nueva anotación.

A los 35 minutos, el delantero samario fue el encargado de cobrar un penalti y no perdonó con su remate cruzado de pierna derecha. Su tanto fue clave, puesto que los verdiblancos perdían en ese momento con tanto de Diogo Bezerra.

Vea el gol de Luis Javier Suárez en Rio Ave vs. Sporting de Lisboa: