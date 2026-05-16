Arranca la barrida en Millonarios; primer jugador confirmó su salida, tras anotar goles

Millonarios no vive un buen presente. Si bien sigue en carrera en la Copa Sudamericana, donde es tercero con siete puntos, los mismo que O'Higgins, que es segundo, y uno menos que Sao Paulo, líder de su grupo, quedó eliminado de la Liga BetPlay I-2026. En la fase de 'todos contra todo', finalizó de décimo, a dos unidades de Internacional de Bogotá, que fue octavo.

Sumado a ello, el rendimiento del equipo no convence, lo que ha llevado a que sea blanco de críticas por parte de la hinchada. Sin embargo, en medio de esa situación, sacó adelante un partido complicado de Copa BetPlay. El pasado viernes 15 de mayo, por la fecha 3, derrotó 2-3 a Patriotas, en el estadio La Indepedencia, de Tunja. Pero no todo fue alegría.

En atención a los medios de comunicación, Jorge Cabezas Hurtado, autor de dos goles en dicho compromiso, confirmó que no seguirá en Millonarios para la segunda parte del año. Allí, le dejó un mensaje a la hinchada y, de paso, analizó al equipo, dejando claro que todavía queda camino por delante, como el encuentro con Sao Paulo, el martes 19 de mayo, en Brasil.

¿Hay noticias sobre su futuro?

"No me gustaría salir del equipo de esa manera, pero, ¿qué más se puede hacer?".



¿Qué balance hace de su paso por el club?

"Me hubiera gustado que los goles llegaran antes, pero, al menos, pude aportarle al equipo un poco".

¡ATENCIÓN! Ⓜ️🚨



Jorge Cabezas Hurtado confirma su salida de Millonarios al finalizar el semestre:



🎙️ "Si, la verdad a mi no me hubiese gustado salir del equipo de esta manera, pero que más se puede hacer"#MillonariosSiempreContigo pic.twitter.com/dvtdOXGlR3 — Azul Total (@Azul_Total) May 16, 2026

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¿Cómo analiza el presente del equipo?

"Todo es de paciencia y de momentos. Sé que con los resultados obtenidos, todo va a cambiar para bien".

¿Cuál es su opinión de la molestia de la hinchada?

"Tienen todo el derecho porque el equipo no va por un buen rumbo. A veces, las cosas no salen. Sin embargo, con la ayuda de Dios, todo se dará".

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¿Qué decir del partido?

"Sabíamos que teníamos que ganar para tener la cabeza en alto y afrontar de buena manera el próximo partido que es en Brasil. Con las cosas que nos dijo el profesor y lo que se ha ido trabajando, las cosas van a mejorar".