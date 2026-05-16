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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Arranca la barrida en Millonarios; primer jugador confirmó su salida, tras anotar goles

Arranca la barrida en Millonarios; primer jugador confirmó su salida, tras anotar goles

En medio de la complicada situación que atraviesa Millonarios, eliminado de la Liga BetPlay I-20026, uno de sus futbolistas se despidió del club.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de may, 2026
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Millonarios venció a Patriotas, por la fecha 2 de la Copa BetPlay 2026

Millonarios no vive un buen presente. Si bien sigue en carrera en la Copa Sudamericana, donde es tercero con siete puntos, los mismo que O'Higgins, que es segundo, y uno menos que Sao Paulo, líder de su grupo, quedó eliminado de la Liga BetPlay I-2026. En la fase de 'todos contra todo', finalizó de décimo, a dos unidades de Internacional de Bogotá, que fue octavo.

Sumado a ello, el rendimiento del equipo no convence, lo que ha llevado a que sea blanco de críticas por parte de la hinchada. Sin embargo, en medio de esa situación, sacó adelante un partido complicado de Copa BetPlay. El pasado viernes 15 de mayo, por la fecha 3, derrotó 2-3 a Patriotas, en el estadio La Indepedencia, de Tunja. Pero no todo fue alegría.

En atención a los medios de comunicación, Jorge Cabezas Hurtado, autor de dos goles en dicho compromiso, confirmó que no seguirá en Millonarios para la segunda parte del año. Allí, le dejó un mensaje a la hinchada y, de paso, analizó al equipo, dejando claro que todavía queda camino por delante, como el encuentro con Sao Paulo, el martes 19 de mayo, en Brasil.

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios.
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Rodrigo Contreras acepta “errores” de Millonarios y “el enojo de los hinchas”, tras eliminación

¿Hay noticias sobre su futuro?
"No me gustaría salir del equipo de esa manera, pero, ¿qué más se puede hacer?".

¿Qué balance hace de su paso por el club?
"Me hubiera gustado que los goles llegaran antes, pero, al menos, pude aportarle al equipo un poco".

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¿Cómo analiza el presente del equipo?
"Todo es de paciencia y de momentos. Sé que con los resultados obtenidos, todo va a cambiar para bien".

¿Cuál es su opinión de la molestia de la hinchada?
"Tienen todo el derecho porque el equipo no va por un buen rumbo. A veces, las cosas no salen. Sin embargo, con la ayuda de Dios, todo se dará".

Millonarios Copa Sudamericana

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¿Qué decir del partido?
"Sabíamos que teníamos que ganar para tener la cabeza en alto y afrontar de buena manera el próximo partido que es en Brasil. Con las cosas que nos dijo el profesor y lo que se ha ido trabajando, las cosas van a mejorar".

Fabián Bustos Millonarios
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Acción de juego entre Patriotas y Millonarios por la Copa BetPlay 2026.
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