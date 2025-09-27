Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez está intratable; golazo para Sporting Lisboa contra Estoril

Luis Javier Suárez está intratable; golazo para Sporting Lisboa contra Estoril

Después de esos 4 goles con la Selección Colombia contra Venezuela, el delantero Luis Javier Suárez sigue fino con las anotaciones en Europa para su equipo en Portugal.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de sept, 2025
Luis Suárez, con la camiseta del Sporting de Lisboa
Foto: AFP

