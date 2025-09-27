Luis Javier Suárez está intratable; golazo para Sporting Lisboa contra Estoril

Publicidad
Sporting Lisboa se fue al descanso del partido contra Estoril, este sábado 27 de septiembre, ganando 1-0 gracias a una anotación del colombiano Luis Javier Suárez.
El delantero samario se reportó al minuto 12 del encuentro, luego de acompañar una jugada desde atrás, recibir un pase de un compañero por la banda y rematar con potencia al segundo palo. ¡Golazo!
Con el golazo de este sábado Luis Javier Suárez llegó a cinco tantos con la camiseta del Sporting Lisboa, por la Liga de Portugal, en apenas 7 partidos, revalidando su buen presente y respondiendo a la confianza que depositaron en él para reemplazar a Viktor Gyökeres.