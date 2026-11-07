Nigeria se coronó campeón del Mundial Femenino Sub-17, venció 1-2 a Japón

La Selección de Nigeria ganó a la de Japón por 2-1 en la final del Mundial Femenino Sub-17 y se convirtió en la primera africana en la historia en coronarse en esta categoría.

Las 'Flamingos' sorprendieron a la selección nipona, que se plantó en la final en la Academia de Fútbol Mohammed VI sin perder ni un solo duelo en todo el torneo, deshaciéndose de Corea del Norte, campeona de la anterior edición y una de las grandes favoritas, en las semifinales.

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Un tanto de Awawu Bashiru poco antes del descanso y otro de Oluebube Umejiaku a los dos minutos de la reanudación fueron suficientes para subir a las pupilas de Akeem Busari a lo más alto del podio.

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Japón lo intentó hasta el final. En el 80, Fuki Ito marcó para hacer creer a las niponas en la remontada, aunque no fue suficiente.



Nigeria se coronó campeón del Mundial Femenino Sub-17. Foto: Getty Imágenes

Las africanas, que acabaron con las aspiraciones de Brasil en semifinales, fueron de menos a más en el torneo. De hecho, también se han convertido en la primera selección en ganar el Mundial después de caer en su debut, 2-1 ante Polonia.

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Corea del Norte se quedó con el bronce

Antes de la final, medalla de bronce para Corea del Norte, que derrotó a Brasil por un contundente 6-0 en el partido por el tercer puesto.

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Las norcoreanas, vigentes campeonas, no dieron ninguna opción a la 'Canarinha', que buscaba alzarse con el primer metal de su historia en la categoría, un hito para el que le tocará volver a esperar.

Los tantos en la primera parte de Kim Won-Sim y Ri Ui-Gyong permitieron al conjunto asiático encarar los 45 minutos restantes con un placentero 2-0.

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Tras el descanso y con Brasil en la búsqueda de un empate que acercase la igualada, Corea del Norte, que llegaba a la cita como uno de los mejores ataques del torneo con 23 tantos, desató la locura con cuatro goles más, obra de Ri Ye-Rim, Ri Ui-Gyong (doblete), Yu Jong-Hyang y Ri Kyong-Im.

Así, la Brasil de Rilany Silva, única mujer entre los cuatro técnicos que alcanzaron las semifinales, termina sin conseguir la ansiada medalla en un Mundial sub-17, mientras que Corea del Norte, una de las grandes potencias, finaliza con una meritoria medalla de bronce.