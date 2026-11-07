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Gol Caracol  / Bolivia dio inicio al plan para clasificar al Mundial 2030; confirmó curiosa convocatoria

Bolivia dio inicio al plan para clasificar al Mundial 2030; confirmó curiosa convocatoria

Después de haber quedado muy cerca de ir a la Copa del Mundo en 2026, ya que perdió con Irak en el repechaje, Bolivia cambió su estrategia para el que se avecina.

Por: EFE
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Jugadores de Bolivia festejando victoria frente a Surinam, en repechaje rumbo al Mundial 2026.
Jugadores de Bolivia festejando victoria frente a Surinam, en repechaje rumbo al Mundial 2026.
Foto: AFP.

El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, convocó este viernes a 25 jugadores, incluidos 10 que militan en clubes del exterior, para los partidos amistosos que jugará la Verde con Perú y Ecuador el 13 y el 17 de noviembre.

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Entre los incluidos en el listado están el centrocampista Óscar López, del Getafe B español, y el arquero Gerónimo Govea, del Montevideo Wanderers.

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También fueron convocados los defensores, Diego Arroyo, del Hapoel Petah Tikva israelí; Efraín Morales, del Montreal canadiense, y desde el Akron Tolyatt ruso fueron llamados Yomar Rocha y Roberto Carlos Fernández.

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La nómina incluye a los mediocampistas Héctor Cuéllar, del CSKA 1948 búlgaro; Ramiro Vaca, del Khor Fakkan emiratí, y Miguel Terceros, del Santos brasileño, además del delantero Moisés Paniagua, del Wydad Casablanca marroquí.

De los equipos locales, Bolívar es el que más jugadores aportará en esta oportunidad a la Verde, con seis, incluido el experimentado guardameta Carlos Lampe, mientras que Oriente Petrolero aporta cuatro, The Strongest y Always Ready siguen dos cada uno, y Aurora uno.

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La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) destacó la convocatoria por primera vez de Fabricio Quaglio, Fernando Mena, Marco Velasco, Anderson Ayhuana y Jorge Lovera, todos de equipos locales.

Selección Bolivia repechaje Mundial 2026
Selección Bolivia en el repechaje al Mundial 2026 - Foto:
AFP

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Bolivia visitará a Perú en Lima el 13 de noviembre y 4 días después se medirá con Ecuador en Guayaquil.

La Verde busca sumar "roce competitivo" con ambos encuentros, dentro de su preparación para las eliminatorias suramericanas del Mundial 2030.

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Al mando de Villegas, la Verde quedó a un paso de volver a un Mundial después de más de tres décadas, al haber alcanzado la repesca en las eliminatorias de la Copa del Mundo disputada en Norteamérica, pero no logró superar la fase decisiva.

El equipo boliviano acumula cuatro derrotas al hilo en amistosos disputados entre junio y septiembre.

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Convocados de la Selección Bolivia contra Perú y Ecuador

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers-URU) y Rodrigo Banegas (The Strongest)

Defensas: Fabricio Quaglio (The Strongest), Diego Arroyo (Hapoel Petah Tikva-ISR), Richet Gómez (Always Ready), Fernando Mena (Bolívar), Efraín Morales (Montreal-CAN), Yomar Rocha (Akron Tolyatti-RUS), Marco Velasco (Oriente Petrolero) y Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS).

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Mediocampistas: Héctor Cuéllar (CSKA 1948-BUL), Óscar López (Getafe B-ESP), Jorge Lovera (Oriente Petrolero), Robson Matheus (Bolívar), Carlos Melgar (Bolívar), Anderson Ayhuana (Bolívar), Ramiro Vaca (Khor Fakkan-EAU), Miguel Terceros (Santos-BRA), Jesús Maraude (Always Ready), Leonardo Viviani (Aurora), Jhon Velasquez (Bolívar).

Delanteros: Nabil Nacif (Oriente Petrolero), José Flores (Oriente Petrolero), Moisés Paniagua (Wydad Casablanca-MAR).

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