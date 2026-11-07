"Aunque están Vinícius y Mbappé, el que más me encanta de Real Madrid es Bellingham"

El argentino Franco Mastantuono, cedido en la Fiorentina procedente del Real Madrid, aseguró que el club blanco le trató "increíble", que tanto la entidad como sus excompañeros se comportaron de forma "impresionante" con él y que el jugador merengue que más le gusta sobre el campo es Jude Bellingham.

"En el Real Madrid me han tratado increíble, o sea la gente del club, mis compañeros, impresionante", dijo el futbolista en el programa italiano de DAZN My Skills, que combina el fútbol y la técnica con el mundo de los videojuegos.

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"Bellingham me encanta, es el jugador que más me gusta del Madrid. Aunque están Vinicius, Mbappé, Valverde, Brahim, que es buenísimo. Ahora Diomande, Espí. Tienen un equipazo", valoró el jugador, que llegó al conjunto 'viola' este verano y firmó cedido hasta final de temporada.

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Mastantuono, que aterrizó en Florencia como una estrella y que se convirtió en una de las piezas centrales del equipo tras su paso por el Madrid y el River Plate, subrayó que la selección argentina cuenta con "muchos jugadores de nivel".



El joven atacante también tiene por delante el desafío de seguir creciendo en el fútbol italiano, donde busca sumar minutos, ganar experiencia y demostrar las condiciones que llevaron al Real Madrid a apostar por su fichaje. Su llegada a la Fiorentina representa una oportunidad importante para continuar con su desarrollo y adaptarse a una nueva competición.

Real Madrid le ganó al Valencia en la Liga de España. Foto: AFP

Su paso por el conjunto madridista, aunque breve, le permitió compartir vestuario con algunas de las principales figuras del fútbol mundial. De hecho, sus palabras dejaron en evidencia el respeto y la admiración que mantiene por sus antiguos compañeros, especialmente por Bellingham, a quien eligió como su futbolista favorito de la plantilla.

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Ahora, en Florencia, Mastantuono tiene la oportunidad de asumir un nuevo reto en su carrera. Con apenas 19 años, el argentino busca consolidarse en Europa, demostrar su talento y continuar su camino en el fútbol de élite, con la mirada puesta también en seguir teniendo protagonismo en el panorama internacional.