Nottingham, con Daniel Muñoz en cancha, atendió 3-1 al Manchester City, que está en crisis

No había rematado aún el Manchester City entre los tres palos cuando caía por 2-0 a los 18 minutos contra el Nottingham Forest, que aprovechó los errores del conjunto celeste y lo devoró al contragolpe para confirmar la crisis liguera del grupo de Enzo Maresca, con dos golazos de Delap y uno de Jair Cunha (3-1). El colombiano Daniel Muñoz fue titular en el elenco doble campeón de Champions league, y tuvo un destacado primer tiempo, neutralizando al habilidoso Doku. Al minuto 65 fue sustituido.

Líder hasta hace una semana, ha perdido cada uno de sus últimos tres partidos en la liga inglesa, en una secuencia inesperada y alarmante para el City, al que ni siquiera la presión del triunfo horas antes del primero de la clasificación y vigente campeón, el Arsenal, lo espabiló como debía al inicio: dos goles en contra en apenas 18 minutos.

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Tal puesta en escena retrató al City y Maresca. No es propio de un aspirante a todo, con la cantidad y la calidad de futbolistas que tiene, un comienzo tan fatal, con tantos deméritos. Cada gol del Nottingham Forest, en descenso al inicio de la jornada, con una sola victoria en las primeras nueve citas de la competición y cinco semanas sin vencer, surgió de los errores de su adversario, por imprecisión o por desatención. Sin excusas.

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El 1-0 fue en el minuto 5. La pérdida fue de Gvardiol, que condujo demasiado, invitó a su rival a la presión y entregó un balón que originó el gol. Fue una gran maniobra después de Jair Cunha, un central transformado en delantero, no sólo por el acierto en el tanto, sino por su conducción, su regate con la derecha y su definición con la izquierda en el área.



El 2-0 fue en el 18. En este caso todo empezó en un balón suelto y una segunda jugada. Dudaron Elliot Anderson y Ndiaye. Ninguno fue a por el balón, porque quizá creyó que iba el compañero. La pelota la agarró el Nottingham Forest en un contragolpe que culminó con un incontestable derechazo Liam Delap, que batió de nuevo a Donnarumma.

Se miraban unos a otros en el City, sin una explicación muy clara, pero sí con el único camino de la reacción. Le costó en el primer tiempo. Resurgió con el cabezazo de Enzo Fernández, muy similar al que conectó el pasado miércoles en la Liga de Campeones ante el Leipzig. Entonces fue gol; este sábado, no. Después, Jair Cunga salvó el gol de Erling Haaland, ya en la recta final de la primera parte. Eran ya síntomas apreciables. Al descanso, Enzo Maresca dejó en el banquillo a Gvardiol y Guéhi, parte de su defensa.

Daniel Muñoz, lateral del Nottingham Forest AFP

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La reacción fue después, en la segunda mitad, desde el principio, cuando el City se volcó a por la victoria. Ya sufrió claramente el Nottingham Forest, que activó el modo de resistencia, vulnerada con el 2-1 de Rayan Cherki, con una volea preciosa y efectiva con la izquierda con la que anunció todo lo que se le venía encima a su rival. Era el minuto 52.

Insistió, insistió e insistió el City, pero el triunfo lo impuso Liam Delap, con un contraataque que partió desde su propia área, conectó con Morgan Gibbs-White y atravesó todo el campo para recibir el balón al borde del área y marcar un golazo, con un zurdazo que cruzó a la escuadra, imposible para Donnarumma y definitivo para el triunfo.

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- Ficha técnica:

3 - Nottingham Forest: Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Muñoz (Ndoye, min. 65), Yates (Sangare, min. 78), Schlager, Williams; McAtee (Netz, min. 65), Gibbs-White; Delap (Igor Jesus, min. 81).

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1 - Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guéhi (Matheus Nunes, min. 46), Gvardiol (O'Reilly, min. 46); Elliot Anderson, Enzo Fernández (Foden, min. 78); Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Goles: 1-0, min. 5: Jair Cunha. 2-0, min. 18: Delap. 2-1, min. 52: Cherki. 3-1, min. 73: Delap.

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Árbitro: Samuel Barrott. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales McAtee (min. 64) y Ndoye (min. 69).

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de la Premier League inglesa disputado en The City Ground, en Nottingham, ante unos 31.000 espectadores.