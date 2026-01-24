Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, otra vez el héroe del Sporting: doblete con gol agónico para el 2-1 sobre Arouca

Luis Javier Suárez, otra vez el héroe del Sporting: doblete con gol agónico para el 2-1 sobre Arouca

El delantero colombiano Luis Javier Suárez anotó su segundo tanto contra el Arouca al 90+6 para darle el triunfo al Sporting de Lisboa. ¡Vea el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de ene, 2026
Luis Javier Suárez en Arouca vs. Sporting de Lisboa.
AFP.

