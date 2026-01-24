Luis Javier Suárez, otra vez el héroe del Sporting: doblete con gol agónico para el 2-1 sobre Arouca

Publicidad
Sporting de Lisboa ganó 2-1 en su visita al Arouca por la fecha 19 de la Liga de Portugal y tuvo como protagonista al colombiano Luis Javier Suárez, quien selló la victoria y su doblete en el último segundo.
Al 90+6, la pelota cayó en el área de Arouca y Suárez se levantó y metió un cabezazo que venció al arquero Ignacio de Arruabarrena. Este es la anotación 24 del samario en 31 juegos con los verdiblancos.
Vea el segundo gol de Luis Javier Suárez en Arouca vs. Sporting de Lisboa
Luis Javier Suárez— D Beaut❤️✨ (@DeeeeeSzn) January 24, 2026
🇵🇹 FC Arouca 1-2 Sporting CP
Portugal league #FCASCPpic.twitter.com/dnKa9VFpPA