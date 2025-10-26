Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez sigue desatado en Sporting de Lisboa: vea su gol contra Tondela

Luis Javier Suárez sigue desatado en Sporting de Lisboa: vea su gol contra Tondela

El delantero colombiano Luis Javier Suárez puso en ventaja al Sporting de Lisboa en su visita el Tondela, por la Liga Taca de Portugal. ¡Acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de oct, 2025
Luis Javier Suárez celebrando su gol contra Tondela.
