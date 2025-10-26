Luis Javier Suárez sigue desatado en Sporting de Lisboa: vea su gol contra Tondela

Publicidad
Este domingo, en la Liga de Portugal, el colombiano Luis Javier Suárez abrió la cuenta en la visita del Sporting de Lisboa al Tondela.
A los 18 minutos, el delantero recibió una pelota de Pedro Goncalves, fue para adelante, enganchó dos veces dentro del área y remató de pierna zurda para poner a celebrar a los 'leones'.
Este es el séptimo gol del 'cafetero' en la Liga Taca de Portugal.
🚨 Goal: Luis Javier Suárez 18'— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 26, 2025
Liga Portugal | 🇵🇹 Tondela 0-1 Sporting CPpic.twitter.com/Z7LAuRVT1K