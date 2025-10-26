Luis Javier Suárez sigue desatado en Sporting de Lisboa: vea su gol contra Tondela

Este domingo, en la Liga de Portugal, el colombiano Luis Javier Suárez abrió la cuenta en la visita del Sporting de Lisboa al Tondela.

A los 18 minutos, el delantero recibió una pelota de Pedro Goncalves, fue para adelante, enganchó dos veces dentro del área y remató de pierna zurda para poner a celebrar a los 'leones'.

Este es el séptimo gol del 'cafetero' en la Liga Taca de Portugal.



Vea el gol de Luis Javier Suárez en Tondela vs. Sporting de Lisboa