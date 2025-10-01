Luis Javier Suárez sigue imparable con Sporting Lisboa: vea acá su gol al Nápoles en la Champions

Publicidad
Luis Javier Suárez sigue imparable con Sporting Lisboa, y en esta oportunidad, el delantero colombiano se reportó en partido de la Champions League frente al Nápoles. El número '97' de los 'leones' ingresó para el segundo tiempo en el gramado de juego del Diego Armando Maradona y minutos después se reportó en el tablero.
La anotación de Suárez Charris llegó desde el punto blanco del penalti, al 62, cobrando con gran categoría para decretar el 1-1 parcial en el tablero.
¡LO EMPATÓ SPORTING CP! El colombiano Luis Suárez marcó el 1-1 frente al Napoli en la #Champions.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iQnRlSzW6B