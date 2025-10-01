Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez sigue imparable con Sporting Lisboa: vea acá su gol al Nápoles en la Champions

Luis Javier Suárez sigue imparable con Sporting Lisboa: vea acá su gol al Nápoles en la Champions

El delantero samario celebró este miércoles en la Champions League con el Sporting Lisboa en el Diego Armando Maradona. ¡Vea acá el gol de Luis Javier Suárez!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
X de @SportingCP

