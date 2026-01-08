José Mourinho estalló contra Richard Ríos y sus compañeros: "Nadie va a dormir esta noche"

Sorpresa total causó la derrota del Benfica en la semifinal de la Copa de la Liga de Portugal frente al Braga. El encuentro, que se llevó a cabo este miércoles en el Estádio Dr. Magalhães Pessoa, terminó con victoria 3-1 para el conjunto bracarense, resultado que dejó eliminado al equipo en el que milita el colombiano Richard Ríos.

La caída generó un fuerte malestar en el entrenador José Mourinho, quien en la rueda de prensa posterior al compromiso expresó su descontento con el rendimiento de sus dirigidos y tomó una drástica decisión disciplinaria.

José Mourinho, DT de Richard Ríos en Benfica AFP

“Ellos no volverán a su casa esta noche. Iremos al campo de entrenamiento y dormirán allí. Los jugadores dormirán en el predio y espero que duerman lo mismo que yo, es decir, que no puedan dormir nada esta noche”, expresó el ‘Special One’, visiblemente molesto por la actuación de su equipo.



Y añadió: "Hubo actuaciones que fueron inaceptables. Hay muchas cosas que se deben decir internamente. Hoy no estaban en condiciones de conversar y haremos en las próximas horas. La primera parte ha sido muy pero muy mala".

Acto seguido, 'Mou' fue autocrítico y remarcó que la derrota frente al Braga fue un resultado justo: "En la primera parte hicimos todo mal, merecimos perder este partido, es inexplicable. Entramos para presionar, para ganar, yendo a buscar al rival, pero luego el equipo se derrumbó, un colapso técnico, fue un desastre".



¿Cómo le fue a Richard Ríos?

El jugador de la Selección Colombia jugó los 90 minutos con Benfica. Su calificación en el campo de juego fue de 6,3 de acuerdo con los registros de 'Sofascore'.

En la presente temporada por todas las competiciones con las 'aguilas', Richard Ríos ha disputado 31 partidos con registro de tres goles y dos asistencias en 2.578 minutos en cancha.



¿Cuándo juega Benfica?

El miércoles 14 de enero, Benfica se medirá con Porto por los cuartos de final de la Copa de Portugal. El encuentro está programado para las 3:45 p. m. (hora colombiana).