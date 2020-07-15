Síguenos en::
Gol Caracol  / Óscar Pareja

Óscar Pareja

  • Luis Muriel, delantero colombiano Orlando City.
    Luis Muriel, delantero colombiano Orlando City.
    AFP.
    Colombianos en el exterior

    Luis Muriel recibió malas noticias en Orlando City; DT colombiano suma nuevo 'dolor de cabeza'

    Tanto el delantero 'cafetero', como el entrenador Óscar Pareja; recibieron malas noticias en Orlando City, pensando en las próximas temporadas.

  • Luis Fernando Muriel, en su partido con el Orlando City.
    Luis Fernando Muriel, en su partido con el Orlando City.
    @OrlandoCity
    Colombianos en el exterior

    De la mano de Luis Muriel, Óscar Pareja confía en la clasificación de Orlando City en Concachampions

    Este martes 12 de marzo, el Orlando City, de Luis Muriel, se enfrentará a Tigres por el duelo de vuelta en los octavos de final de la Concachampions. Y previo al juego, el entrenador colombiano habló.

  • Colombianos MLS
    Los colombianos protagonistas en la MLS
    Foto: Twitter @ColumbusCrew, @realsaltlake y AFP
    Colombianos en el exterior

    Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Brayan Vera, en el once ideal de la fecha 30 en la MLS

    Los colombianos Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Brayan Vera y el técnico Oscar Pareja, dicen presente en el equipo titular de la semana en la MLS. Hernández y Vera anotaron golazos.

  • Óscar Pareja, técnico colombiano
    Óscar Pareja, técnico colombiano en el Orlando City - Foto: AFP
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Óscar Pareja sobre Lionel Messi: "No me importa que sea él, pero debió ser expulsado"

    El DT colombiano del Orlando City, Óscar Pareja, expresó su frustración tras la eliminación de su equipo a manos de Inter Miami en la Leagues Cup. Criticó el arbitraje y dijo que Lionel Messi debió ver la tarjeta roja.

  • Óscar Pareja, técnico colombiano
    Óscar Pareja, técnico colombiano en el Orlando City - Foto: AFP
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Orlando City, del técnico colombiano Óscar Pareja, quedó campeón de la US Open Cup

    El cuadro de la Florida, Orlando City, levantó el título en la noche de miércoles, tras vencer 3-0 al Sacramento Republic.

  • Andrés-Perea
    Andrés Perea
    Fernando Leon/ISI Photos/Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Vea el gol de Andrés Perea, con Orlando City vs. Philadelphia Union, en la U.S. Open Cup

    El volante colombiano, nacionalizado estadounidense, marcó el segundo tanto de los dirigidos por el estratega nacional Óscar Pareja, en su victoria 2-1 contra la 'U'.

  • Óscar Pareja, técnico colombiano
    Óscar Pareja, técnico colombiano en el Orlando City - Foto: AFP
    AFP
    Colombianos en el exterior

    El entrenador colombiano Óscar Pareja se quejó del VAR en el juego entre Orlando City y Chicago Fire

    El técnico del equipo de la Florida acusó una jugada puntual, que le impidió ganar los tres puntos en la MLS.

  • Óscar Pareja, técnico colombiano
    Óscar Pareja, técnico colombiano en el Orlando City - Foto: AFP
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Óscar Pareja: “Orgulloso de este grupo de jugadores, espero el proyecto se vaya agrandando”

    El técnico colombiano, quien dirige Orlando City, perdió luego de perder 2-1 con Portland Timbers, en la final de la MLS. A pesar de la derrota valoró lo rápido que los futbolistas se acoplaron a su idea y llegaron hasta la instancia final del torneo.

  • Portland Timbers, campeón MLS
    Los jugadores de Portland Timbers celebrando el título en la MLS
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    ¡Diego y Yimmi Chará, campeones en la MLS! Portland Timbers derrotó en la final 2-1 a Orlando City

    El mediocampista fue titular y disputó los 90 minutos, mientras que su hermano vio el partido en la tribuna a causa de una lesión que padece. Los goles de la victoria fueron obra de Larrys Mabiala y Dario Zuparic.

  • Orlando City Formación 060820 Twitter E.JPG
    Orlando City en formación para el partido contra Minnesota. Getty Images.
    Camilo Perdomo Paez
    Gol Caracol

    Colombianos en la final de la MLS: Orlando City, de Óscar Pareja, venció 3-1 a Minnessota

    El equipo de la Florida, que dirige el entrenador ‘cafetero’ se impuso con la gran figura de Nani y en el partido por el título enfrentará al Portland Timbers, de los hermanos Diego y Yimmi Chará.

Lo más visto
Mohamed Salah, figura del Liverpool FC.
Mohamed Salah, figura del Liverpool FC.
Foto: AFP.
Gol Caracol

Desaire monumental de Mohamed Salah con antigua figura de Liverpool, ¿hará lo mismo con Luis Díaz?

El egipcio es centro de polémica por video que lo delata, haciéndole el 'feo' a exfutbolista del cuadro 'red', con quien compartió y más. ¿Con 'Lucho' repetirá la historia?

La Selección Colombia empató contra El Salvador, por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial Sub-17
La Selección Colombia empató contra El Salvador, por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial Sub-17
Getty Images
Selección Colombia

La Selección Colombia no pudo con El Salvador y complicó su clasificación: 0-0 en el Mundial Sub-17

A pesar de haberlo intentado por todas las vías, la Selección Colombia no estuvo fina en definición y, ahora, deberá buscar su paso a dieciseisavos en la fecha 3.

Selección Colombia Sub-17: próximo partido en el Mundial 2025, hora y TV.jpg
La Selección Colombia Sub-17 cierra contra Corea del Norte
Foto: FCF.
Selección Colombia

Hora y TV para próximo partido de Colombia en Mundial Sub-17 y qué necesita para clasificar

La escuadra ‘cafetera’ cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo que se está llevando a cabo en Catar urgida de puntos para avanzar.

Selección Colombia Sub-17 formada, previo a duelo en el Mundial 2025.
Selección Colombia Sub-17 formada, previo a duelo en el Mundial 2025.
Foto: Getty Images.
Selección Colombia

Cómo quedó la tabla de posiciones del Mundial Sub-17, tras Colombia 0-0 El Salvador

El cuadro 'tricolor' cedió puntos frente a los centroamericanos y, luego de igualar por 0-0 este viernes, perdió terreno en la tabla de posiciones del grupo G.

Dayro Moreno, en un partido con la Selección Colombia
Dayro Moreno, en un partido con la Selección Colombia
Foto: AFP
Selección Colombia

Rumor de Dayro Moreno a Selección Colombia lo quebró el DT Lorenzo; acá los ausentes en convocatoria

Este viernes se conoció el listado de la Selección Colombia para los partidos de fogueo frente a Nueva Zelanda y Australia, que se verán EN VIVO el 15 y 18 de noviembre en Gol Caracol.

Liga Betplay 2025-II: con cuántos puntos se entra a cuadrangulares.jpg
América de Cali por ahora es octavo con 26 puntos.
Foto: Dimayor.
Fútbol Colombiano

¿Con cuántos puntos se clasifica a cuadrangulares en Liga Betplay 2025-II? Cambió la cifra

Luego del triunfo del América de Cali, 0-2 en condición de visitante sobre Boyacá Chicó, se movió el umbral para meterse a los 8 primeros de la tabla.

Atlético Nacional recibe al Junior por la fecha 20 de la Liga BetPlay I-2025.
Atlético Nacional recibe al Junior por la fecha 20 de la Liga BetPlay I-2025.
Archivo Colprensa
Fútbol Colombiano

Definida la programación de la fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-2

La Dimayor dio a conocer cómo se jugará la última fecha del todos contra todos, que definirá los clasificados a los cuadrangulares y los equipos que tendrán el punto invisible.

Camilo Vargas, guardameta de la Selección Colombia, regresó a la convocatoria
Camilo Vargas, guardameta de la Selección Colombia, regresó a la convocatoria
AFP
Selección Colombia

Convocatoria de Selección Colombia, entre sorpresas y el regreso de Camilo Vargas y Santiago Arias

Para los últimos partidos del 2025, la Selección Colombia enfrentará a Nueva Zelanda y Australia, y, para ello, el técnico, Néstor Lorenzo, sorprendió con cambios.

Boca Juniors vs. River Plate: hora y TV para ver el clásico argentino en Colombia.jpg
El clásico argentino tendrá a Juan Fernando Quintero y más colombianos.
Fotos: Boca Jrs. y River Plate.
Gol Caracol

Hora y TV para ver en vivo Boca Juniors vs. River Plate, con Juan F. Quintero y más colombianos

Se trata del máximo clásico del fútbol argentino, encuentro que se llevará a cabo en el estadio ‘la Bombonera’ y en el que gran parte de la temporada está en juego.