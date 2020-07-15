Gol Caracol Óscar Pareja
Óscar Pareja
-
Luis Muriel recibió malas noticias en Orlando City; DT colombiano suma nuevo 'dolor de cabeza'
Tanto el delantero 'cafetero', como el entrenador Óscar Pareja; recibieron malas noticias en Orlando City, pensando en las próximas temporadas.
-
De la mano de Luis Muriel, Óscar Pareja confía en la clasificación de Orlando City en Concachampions
Este martes 12 de marzo, el Orlando City, de Luis Muriel, se enfrentará a Tigres por el duelo de vuelta en los octavos de final de la Concachampions. Y previo al juego, el entrenador colombiano habló.
-
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Brayan Vera, en el once ideal de la fecha 30 en la MLS
Los colombianos Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Brayan Vera y el técnico Oscar Pareja, dicen presente en el equipo titular de la semana en la MLS. Hernández y Vera anotaron golazos.
-
Óscar Pareja sobre Lionel Messi: "No me importa que sea él, pero debió ser expulsado"
El DT colombiano del Orlando City, Óscar Pareja, expresó su frustración tras la eliminación de su equipo a manos de Inter Miami en la Leagues Cup. Criticó el arbitraje y dijo que Lionel Messi debió ver la tarjeta roja.
-
Orlando City, del técnico colombiano Óscar Pareja, quedó campeón de la US Open Cup
El cuadro de la Florida, Orlando City, levantó el título en la noche de miércoles, tras vencer 3-0 al Sacramento Republic.
-
Vea el gol de Andrés Perea, con Orlando City vs. Philadelphia Union, en la U.S. Open Cup
El volante colombiano, nacionalizado estadounidense, marcó el segundo tanto de los dirigidos por el estratega nacional Óscar Pareja, en su victoria 2-1 contra la 'U'.
-
El entrenador colombiano Óscar Pareja se quejó del VAR en el juego entre Orlando City y Chicago Fire
El técnico del equipo de la Florida acusó una jugada puntual, que le impidió ganar los tres puntos en la MLS.
-
Óscar Pareja: “Orgulloso de este grupo de jugadores, espero el proyecto se vaya agrandando”
El técnico colombiano, quien dirige Orlando City, perdió luego de perder 2-1 con Portland Timbers, en la final de la MLS. A pesar de la derrota valoró lo rápido que los futbolistas se acoplaron a su idea y llegaron hasta la instancia final del torneo.
-
¡Diego y Yimmi Chará, campeones en la MLS! Portland Timbers derrotó en la final 2-1 a Orlando City
El mediocampista fue titular y disputó los 90 minutos, mientras que su hermano vio el partido en la tribuna a causa de una lesión que padece. Los goles de la victoria fueron obra de Larrys Mabiala y Dario Zuparic.
-
Gol Caracol
Colombianos en la final de la MLS: Orlando City, de Óscar Pareja, venció 3-1 a Minnessota
El equipo de la Florida, que dirige el entrenador ‘cafetero’ se impuso con la gran figura de Nani y en el partido por el título enfrentará al Portland Timbers, de los hermanos Diego y Yimmi Chará.