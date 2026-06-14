Malas noticias para Linda Caicedo, en el Real Madrid femenino; oficializaron una salida

El Real Madrid y la defensa brasileña Yasmin Ribeiro acordaron este domingo la salida de la jugadora tras dos temporadas en el club blanco.

La lateral, que sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el mes pasado, se convierte así en agente libre, pese a que aún deberá recuperarse de la misma.

"El Real Madrid C. F. y Yasmim Ribeiro han acordado dar por finalizada su etapa como jugadora de nuestro equipo femenino", informó el club en un comunicado.

Su salida coincide con la de otras jugadoras de la plantilla, como Misa Rodríguez, Caroline Weir o Teresa Abelleira.



Yasmin, internacional con la selección de Brasil, aterrizó en Madrid en enero del año 2025 y disputó un total de 42 partidos con la camiseta blanca.

Publicidad

"El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y cariño por su entrega y dedicación durante las dos temporadas en las que ha defendido nuestra camiseta y le desea todo lo mejor a ella y a su familia en esta nueva etapa de su vida", finalizó el comunicado.

¡Barrida total en las 'merengues'!

Publicidad

La centrocampista escocesa Caroline Weir no seguirá en el Real Madrid, club del que es la máxima goleadora histórica con 63 tantos, a partir de la próxima temporada, según ha hecho oficial el club blanco, quien en un comunicado le transmite "su agradecimiento y su cariño" por todo lo que ha aportado desde su llegada en el año 2022.

"El Real Madrid le quiere transmitir su agradecimiento y su cariño por todo lo que ha aportado a nuestro club y por su profesionalidad, su compromiso y su trabajo durante estas cuatro temporadas. El Real Madrid, que siempre será su casa, le desea mucha suerte a ella y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida", señala en el texto publicado en su página web oficial, el cual acompaña de un vídeo con sus mejores momentos.

Weir se marcha de la entidad con 125 partidos oficiales a sus espaldas marcando más goles, y, al mismo tiempo, repartiendo más asistencias que nadie. Todo ello a pesar de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 26 de septiembre del 2023 durante un encuentro de su selección frente a Bélgica.

Esa grave lesión la obligó a estar casi un año parada y su retorno no se produjo hasta el 6 de septiembre del 2024, ya con la camiseta del Real Madrid, en un enfrentamiento de la Liga F contra el Espanyol en el que transformó un doblete como parte de una victoria por 0-5 de las suyas.