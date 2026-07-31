Carlos Bacca es nuevo jugador del Deportivo Cali; el 'azucarero' lo hizo oficial

Deportivo Cali sorprendió, este viernes 31 de julio, a sus hinchas con el anuncio de la incorporación de Carlos Bacca. El experimentado delantero atlanticense firmó su vínculo contractual, y de inmediato, posó para las cámaras luciendo su nueva indumentaria; la del 'azucarero'.

A través de una publicación en sus distintas plataformas digitales, la institución verde del Valle del Cauca informó de esta buena nueva, antes de una nueva jornada de la Liga BetPlay II-2026.

"Carlos Bacca, oficialmente jugador del Deportivo Cali", escribieron de entrada en el club 'azucarero'.

Carlos Bacca es nuevo jugador del Deportivo Cali. Foto tomada del X de @DeportivoCaliCP

A renglón seguido, desde el cuadro 'verdiblanco' precisaron que Bacca Ahumada aportará todo su bagaje en el balompié internacional y local, al servicio del equipo que es dirigido por Rafael Dudamel.



"El histórico delantero, campeón de Europa League, llega a aportar experiencia, jerarquía y liderazgo a nuestro equipo ¡Bienvenido a tu nueva casa, goleador", añadieron en su posteo en la red social de 'X', este viernes.

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Así las cosas, el oriundo de Puerto Colombia, municipio de departamento del Atlántico, se sumará al plantel que es dirigido por Rafael Dudamel tras finalizar su periplo en el Junior de Barranquilla, club con el que se coronó bicampeón del fútbol profesional colombiano.

¿Qué número usará Carlos Bacca en el Deportivo Cali?

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El experimentado delantero, de 39 años, lucirá en su espalda el dorsal que ha venido usando en su destacada carrera deportiva, el número 70.

Así lo dio a conocer el Deportivo Cali con una serie de imágenes del exVillarreal y Sevilla de España, en las que posaba con la camiseta del 'azucarero' y en las que denotaba que utilizará dicho número para los partidos de la Liga BetPlay II-2026 y Copa BetPlay que tendrá el club en el segundo semestre del año en curso.