Barcelona se aferra a una de sus estrellas; "esperamos y deseamos que continúe con nosotros"

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, ha asegurado este viernes, tras el amistoso ante el Birminghan City, que desea que el delantero internacional español Ferran Torres no abandone la disciplina azulgrana este verano.

"Esperamos y deseamos que Ferran Torres continúe con nosotros esta temporada", ha declarado Flick, quien ha explicado que estuvo en contacto con el jugador durante el Mundial, pero que ahora prefiere no molestarlo en sus días de descanso.

"Está de vacaciones, y yo respeto eso. Tiene derecho a disfrutar. Y por supuesto, es un jugador de nuestro equipo, y demostró en muchos partidos de la temporada pasada lo importante que es para nosotros. Esto es exactamente lo que esperamos de él y queremos que continúe", ha afirmado.

El técnico alemán también ha valorado los primeros minutos de su compatriota Karim Adeyemi como azulgrana, del que ha dicho que tiene "un potencial mucho mayor al que ha mostrado".



Ferrán Torres celebra gol con Barcelona AFP

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"En las sesiones de entrenamiento, veo a Karim en un nivel mucho mejor. Su velocidad y su capacidad para finalizar ataques están entre sus fortalezas más destacadas, y es bueno verlo. Tiene un gran potencial y creo que puede aportar mucho al equipo", ha apuntado.

También ve "potencial" en el joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, autor de los dos goles del Barça en el St. Andrew's Stadium.

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"Para mí, lo más importante es que él y el resto de jugadores demuestren su potencial en el campo y que apliquen lo que ya poseen. Trabajar con todo ello es un placer", ha sentenciado.

El Barcelona y el Brujas han llegado a un acuerdo por el traspaso del extremo belga Jesse Bisiwu, que firma como azulgrana hasta el 30 de junio de 2031, según informó este viernes el club español.

Bisiwu, de 18 años y por el que el Barça pagará al Brujas unos 8,5 millones de euros, estuvo este viernes en la capital catalana firmando su nuevo contrato.

Este sábado se incorporará a la concentración que el conjunto azulgrana está haciendo en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que tiene la Federación Inglesa de Fútbol a 50 km de Birminghan.

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De esta forma, el Barça se asegura, según apunta el club en un comunicado, "la llegada de un extremo con una proyección brillante, que destaca por su potencia, zancada y capacidad de regate".

Nacido en Bélgica, el 22 de enero de 2008, en una familia de ascendencia ghanesa, ha sido internacional con los 'Diablos Rojos' en las categorías inferiores y en el último Europeo sub-17 fue elegido en el once ideal del torneo.