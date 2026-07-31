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Gol Caracol  / Conmebol pide más información a la FIFA y pone el "fútbol primero" ante la inversión privada

Conmebol pide más información a la FIFA y pone el "fútbol primero" ante la inversión privada

El mayor ente del fútbol sudamericano, Conmebol, emitió un comunicado sobre la iniciativa de Infantino y la FIFA de un proyecto de apertura de inversión privada.

Por: AFP
Actualizado: 31 de jul, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Alejandro Domínguez: presidente de la Conmebol.
Alejandro Domínguez: presidente de la Conmebol.
AFP

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) pidió este viernes a la FIFA "información adicional y aclaraciones" sobre su proyecto de apertura a la inversión privada, muy cuestionado por diferentes actores mundiales del balompié.

La entidad que rige el fútbol sudamericano no se había pronunciado sobre la iniciativa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ha sido rechazada por la UEFA, la Concacaf y la confederación asiática.

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"La Conmebol solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto", indicó la entidad en un comunicado, este viernes 31 de julio.

Gianni Infantino; presidente de la FIFA
Gianni Infantino; presidente de la FIFA
Fotografía de: AFP

El órgano rector del fútbol sudamericano remarcó que "el fútbol está primero" al justificar su pedido de consultas.

La Conmebol, primera confederación en anunciar su apoyo a la reelección de Gianni Infantino en 2027, explicó que inició un proceso de consultas con sus diez asociaciones miembro.

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A su vez, el ente del fútbol sudamericano afirmó que convocó a una reunión de su Consejo para evaluar la propuesta de la FIFA, la cual será el martes, "con la responsabilidad y el rigor que el tema exige".

"Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia", advirtió la institución con sede en Luque, Paraguay.

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La organización afirmó que antes de adoptar una determinación sobre el asunto "continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza".

"La Conmebol hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés.", se terminó de leer en el comunicado.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, en el sorteo de la Copa Libertadores 2025
Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, en el sorteo de la Copa Libertadores 2025
AFP

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ha buscado el apoyo de Infantino para ampliar el Mundial de 2030 a 64 equipos.

La próxima Copa del Mundo se disputará principalmente en España, Marruecos y Portugal, pero celebrará algunos partidos, por motivo de sus cien años, en Argentina, Paraguay y Uruguay.

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