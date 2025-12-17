Luto en el Wolves de Jhon Arias y Yerson Mosquera; murió jugador en trágico accidente

Ethan McLeod, futbolista del Macclesfield y canterano del Wolverhampton Wanderers, falleció este martes en un accidente de tráfico cuando volvía a casa tras disputar un partido.

McLeod, de 21 años, jugaba en el Macclesfield, equipo de la Nationa League (Quinta división inglesa) y volvió a casa después de un partido contra el Bedford Town cuando ocurrió el accidente.

A las 22:40 de la noche, cerca de la localidad de Northampton, sufrió el accidente al chocar su coche contra un guardarraíl.

"El fallecimiento de Ethan es una noticia devastadora para nuestro club y no podemos expresar con palabras la increíble tristeza y pérdida que sufrimos ahora", dijo el club inglés en un comunicado.



"Ethan era increíblemente talentoso y un miembro muy respetado de nuestro equipo y tenía toda la vida por delante. Pero más que eso, tenía una personalidad que alegraba a todos los que estaban en contacto con él. Dándolo todo, Ethan nos llevó a todos a ser nuestra mejor versión, dentro y fuera del campo. Su profesionalismo y su ética de trabajo inspiró a todos y su deseo por la vida nos puso una sonrisa en la cara incluso en los días más oscuros".

McLeod surgió de la cantera del Wolverhampton Wanderers, con quienes fichó cuando tenía siete años. Salió de ella la temporada pasada y tras unos breves pasos por el Rushall Olympic y el Stourbridge, firmó por el Macclesfield.

Este sábado, el Wolves guardará un minuto de silencio por el fallecimiento de McLeod.