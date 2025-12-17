Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luto en el Wolves de Jhon Arias y Yerson Mosquera; murió jugador en trágico accidente

Luto en el Wolves de Jhon Arias y Yerson Mosquera; murió jugador en trágico accidente

El futbolista, de 21 años, que se encontraba a préstamo en un club de la cuarta división de Inglaterra, regresaba a su casa tras disputar un partido cuando ocurrió el accidente.

Por: EFE
Actualizado: 17 de dic, 2025
Jhon Arias y Yerson Mosquera en duelo contra el Aston Villa, por Premier League.
Jhon Arias y Yerson Mosquera en duelo contra el Aston Villa, por Premier League.
Foto: AFP.

