Teófilo Gutiérrez confesó diablura: le armó pelea a un periodista para ganar final con Junior

Junior de Barranquilla consiguió la estrella 11 de su historia luego de imponerse 3-0 y 0-1 sobre Deportes Tolima en la final del segundo semestre en Colombia, y aunque Teófilo Gutiérrez actuó algunos minutos en los 2 partidos de la definición, se robó el ‘show’ con su particular comportamiento adentro y afuera de la cancha, según él mismo lo comentó.

En el encuentro de ida provocó al volante Sebastián Guzmán y ocasionó que lo echaran, pues este reaccionó lanzándole un cabezazo en el minuto 66.

Posteriormente, tuvo un tenso cruce con el periodista Fabio Poveda, de Blu Radio, en plena rueda de prensa. Sin embargo, después del segundo encuentro, el propio ‘Teo’ reveló que todo lo había planeado para que la presión de la final recayera sobre él y no sobre sus compañeros.



Teófilo Gutiérrez reconoció travesura que hizo en final Junior vs. Tolima

Todo empezó justo después del partido de ida, cuando en conferencia de medios el atacante señaló al reportero barranquillero Fabio Poveda, hijo de un reconocido comentarista fallecido con el mismo nombre, de no ser lo suficientemente ‘juniorista’, como lo era su padre.

“¿Disfrutaste el partido? Porque no dijiste nada del partido. Tu papá tiene que estar feliz porque él era más hinchas que tú. Te lo digo de frente, con mucho respeto y cariño”, expresó Gutiérrez con tono de seriedad, como se puede ver en el siguiente video (desde el minuto 8:45):



Y aunque la situación no pasó a mayores, el periodista volvió a buscar a veterano ‘Teo’ luego del cotejo de vuelta y ahí el delantero dejó al descubierto su plan.

“¿Sabes por qué te dije eso? Para distraer a todos. Los jugadores [de Junior] jugaron más suave, tranquilos”, confesó entre risas el futbolista de 40 años de edad.

Además, se congració con el informador: “Tu papá está feliz en el cielo, te lo digo de frente y con respeto… Pero te felicito por tu labor, porque eres hincha por tu papá y tu familia”.

Por otra parte, Teófilo Gutiérrez manifestó que entrará a negociar su continuidad, pues aún no piensa en el retiro: “Mi futuro está aquí, estoy disfrutando, pasé un año difícil y este grupo me dio mucho. Ahora vamos a pelear Copa Libertadores. Seguir es un sueño, ojalá que lleguemos a un acuerdo con los jefes porque ahora sí voy a pedir fuerte”.