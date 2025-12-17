Lucas González, 'quebrado' hasta las lágrimas, tras perder la final; pidió emotivas disculpas

El pasado martes 16 de diciembre, Junior se coronó campeón del fútbol colombiano en el estadio Manuel Murilo Toro, después de haber vencido al Deportes Tolima por 3-0 en Barranquilla y 0-1 en Ibagué.

Ante este panorama, el equipo ‘vinotinto y oro’ terminó cayendo con un contundente 4-0 en el global, que acabó con el sueño de la cuarta estrella para toda la afición del conjunto ‘indio’.

Sin embargo, no solo el dolor estuvo en los miles de aficionados que acompañaron al equipo, el pasado martes, de cara a la final de vuelta; sino que también para Lucas González, actual entrenador del Deportes Tolima.

Y es que el joven estratega, quien lleva menos de un año a cargo del conjunto ‘pijao’, había ilusionado a toda una ciudad y departamento con un juego de posesión, acompañado de eficacia en la parte de adelante, solidez defensiva y buen rendimiento durante la mayor parte de todo el segundo semestre.



Estoy seguro de que vienen cosas grandes para @LucasGonzalez_V. Un técnico que con pocos recursos logra hacer cosas increíbles. Bien sea acá o en otro equipo, ya vendrán los títulos profe 💪🏼



— Santiago Niño Financiero (@santiagoninof) December 17, 2025

Sin embargo, pese a ser uno de los equipos que menos goles recibió en todo el campeonato, para la final el ‘vinotinto y oro’ sufrió frente a un Junior liderado por José Enamorado, que anotó tres de los cuatro goles en toda la serie.

Evidentemente, una vez finalizó el encuentro en Ibagué, Lucas González se robó los reflectores por emotivo gesto que tuvo con los hinchas tolimenses que todavía quedaban en las gradas del estadio Manuel Murillo Toro, durante los festejos del ‘tiburón’ campeón.

Entre lágrimas y un rostro que reflejaba el dolor por haber quedado tan cerca, pero a la vez tan lejos del título; el entrenador ‘pijao’ miro a la tribuna de occidental y pidió sentidas disculpas por no haber podido conseguir la cuarta estrella para el equipo.

Esto fue reconocido por los hinchas, quienes aplaudieron a Lucas González; teniendo en cuenta que consolidó a un grupo que terminó siendo cabeza de gurpo y, en cuadrangulares, avanzó invicto y con anticipación a la gran final del fútbol colombiano.

Además, es importante recalcar que el joven entrenador le aseguró competencia internacional a Deportes Tolima de cara al próximo año.

"El balance del semestre creo que es positivo, no puedo hacer un balance solamente sin darle el valor a estos chicos por todo el año, la gran mayoría del plantel que nos trajo hasta aquí a tener la ilusión de ser campeones. Hay que hacer el balance de lo que suman ellos. El segundo semestre son 52 puntos, o algo así. Nos faltó marcar goles en la final, eso nos faltó, tuvimos ocasiones allá y acá; por alguna razón los dioses del fútbol y el destino no quisieron que la pelota nos entrara a nosotros, que le entrara a ellos", fueron las palabras que dijo Lucas González en la rueda de prensa, posterior a la derrota frente al ‘tiburón’.