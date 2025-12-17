Síguenos en:
Fútbol Colombiano  / Lucas González, 'quebrado' hasta las lágrimas, tras perder la final; pidió emotivas disculpas

Lucas González, 'quebrado' hasta las lágrimas, tras perder la final; pidió emotivas disculpas

Luego de caer frente a Junior en el estadio Manuel Murillo Toro, el entrenador 'pijao' protagonizó conmovedor momento, que ya le da la vuelta a las redes. Aquí el video.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 17 de dic, 2025
Lucas González
Lucas González, técnico del Tolima - Foto:
Tolima Oficial

