Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de Flamengo vs. PSG, en la gran final de la Copa Intercontinental; aquí el video

Vea el golazo de Flamengo vs. PSG, en la gran final de la Copa Intercontinental; aquí el video

Con 'sangre fría', Jorginho definió de manera magistral una pena máxima, que convirtió en el empate 1-1 parcial a favor del cuadro brasileño. ¡Jorge Carrascal celebra!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de dic, 2025
Flamengo anotando gol contra el PSG, por la final de la Copa Intercontinental.
Foto: AFP.

