Marino Hinestroza rompió el silencio sobre Boca Juniors y Vasco: “cumplieron con lo que hablaron”

Marino Hinestroza ya va rumbo a Brasil para ponerse a las órdenes de su nuevo equipo, el Vasco da Gama, luego de caerse su fichaje a Boca Juniors, tras varias semanas de negociaciones que no llegaron a buen puerto. Por eso, antes de viajar desde el Valle del Cauca hacia Río de Janeiro, el joven futbolista atendió a Gol Caracol para hablar de sus sensaciones de este paso.

"Para mí es un logro muy importante en mi carrera dar ese salto que siempre quise dar de niño, estoy cerca de mi nuevo equipo, es una liga que todos desean jugarla, que hay muchas estrellas y seré parte de ella y me pone muy orgulloso", declaró el habilidoso atacante en charla con nuestro periodista Juan Carlos Cortés.



Marino Hinestroza y las negociaciones con Boca Juniors y Vasco da Gama

En el aeropuerto el joven jugador también charló con el periodista Jaime Dinas, a quien le contó cómo se dio tan rápido su traspaso al cuadro brasileño, aunque llevaba un buen tiempo charlando con el elenco argentino. "Primero pues todo empezó con Johan Rojas, que me mandó mensajes por el privado y bueno ahí dialogué con el técnico (de Vasco) que de hecho desde el primer día me mostró esa buena vibra y que me quería tener allá, de que iban a hacer hasta lo imposible para que yo pudiera ingresar al club", comenzó contando, para luego puntualizar en que "cumplieron con la palabra, cumplieron con todo lo que hablaron conmigo y bueno, yo creo que en tres días se cerró todo, gracias a Dios".

En otras palabras Marino Hinestroza se mostró con expectativa y feliz por lo que será este nuevo reto en Brasil, un país que ya conoce ya que hace algunos años vistió la camiseta del Palmeiras.

"Ese paso en me aportó bastante a nivel personal. Aprendí el idioma rápidamente, me adapté al país muy rápido siendo muy joven, y bueno ahorita regreso ya siendo pues ya el jugador que soy y nada, contento por eso y también contento por llegar a ese grandioso equipo como lo es Vasco", detalló sobre su momento en el 'verdao', al que ahora enfrentará en el campeonato de ese país.



Para cerrar, Hinestroza detalló sus cualidades y la madurez que ha ido adquiriendo para estar listo en un reto importante y por la confianza que le han dado en el elenco de Río de Janeiro. "Sí, no solo en Brasil, yo pienso que en la mayoría de equipos seré una buena carta siempre, por mis características, por mi rapidez, por la manera de vivir el juego, y nada, yo sé que también con el pasar del tiempo iré madurando en las cosas que todavía no he madurado dentro de la cancha. Yo pienso que este paso me hará crecer como persona y también como futbolista", concluyó Marino, antes de dejar Colombia, este sábado 24 de enero.