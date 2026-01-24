Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Marino Hinestroza rompió el silencio sobre Boca Juniors y Vasco: “cumplieron con lo que hablaron”

Marino Hinestroza rompió el silencio sobre Boca Juniors y Vasco: “cumplieron con lo que hablaron”

El futbolista exNacional, Marino Hinestroza, ya va rumbo a Río de Janeiro para ser nuevo jugador del Vasco da Gama, luego de varias semanas de negociaciones con Boca, que no se consolidaron.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Marino Hinestroza
Marino Hinestroza, nuevo jugador de Vasco da Gama - Foto:
Gol Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad