Regaño y aviso a Luis Díaz y jugadores del Bayern Múnich por derrota; “que se den cuenta”

Bayern Múnich perdió 1-2 con el Augsburgo este sábado 24 de enero en la fecha 19 de la Bundesliga y poniendo fin a su invicto en la Liga de Alemania actual, aunque sigue líder. Luis Díaz y los demás compañeros del equipo bávaro no tuvieron su mejor presentación y eso les costó caro frente a su hinchada, en el estadio Allianz Arena.

Por es, y con la trascendencia que tiene un club de ese nivel, las reacciones no tardaron en llegar y hubo autocrítica y palabras sinceras sobre este traspié sufrido en las últimas horas, con un mensaje claro a la plantilla del equipo.



Aviso para Luis Díaz y compañeros, tras derrota de Bayern Múnich

El primero en tomar la vocería fue el capitán Joshua Kimmich, quien se refirió al nivel de varias de las figuras del elenco alemán este sábado. "Creo que todos en el vestuario saben y se han dado cuenta de que se necesita mucho esfuerzo para estar siempre al máximo nivel", aseveró el mediocampista luego del compromiso en declaraciones recogidas por 'Bild'. Sumado a eso, el '6' ya piensa en lo que viene y mencionó que "tenemos que esforzarnos de nuevo. Y el partido de hoy no nos hundirá en una crisis. Espero con ansias la reacción".

Otro de los que hizo un llamado para reflexionar luego de esta inesperada caída y la pérdida del invicto en la Bundesliga fue el técnico Vincent Kompany, quien de forma corta y concreta detalló que "tenemos que aceptar que hoy no es nuestro día. Perdimos y tenemos que aceptarlo como es debido".

Luis Díaz en Bayern Múnich vs Augsburgo - Foto: Getty Images

Para terminar, Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich fue consultado sobre la primera derrota en la Liga de Alemania actual, y mucho más en casa, a pesar de la buena mitad de temporada en la que no habían caído. "Estaba claro que este momento llegaría. Siempre hemos dicho que la Bundesliga es un campo extremadamente difícil. Hoy no logramos dar el cien por cien en el campo", dijo el dirigente luego del 1-2 con el Augsburgo.



Por el momento, Luis Díaz y los jugadores del cuadro bávaro se enfocarán en su próximo partido que será el miércoles 28 de enero, contra el PSV, en la última fecha de la fase liga de la Champions League, con el objetivo de un triunfo más, aunque ya están clasificados a la siguiente ronda. Dicho encuentro será en Países Bajos en el estadio Philips, en Eindhoven. Por Bundesliga se medirán al Hamburgo, el sábado 31 de enero, a las 12:30 p.m.