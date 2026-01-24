Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Regaño y aviso a Luis Díaz y jugadores del Bayern Múnich por derrota; “que se den cuenta”

Regaño y aviso a Luis Díaz y jugadores del Bayern Múnich por derrota; “que se den cuenta”

El guajiro Luis Díaz fue titular y el Bayern Múnich tuvo una mala noche en Bundesliga, perdiendo el invicto en Alemania a manos del Augsburgo, este sábado. Hubo duras reacciones.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad