Marlos Moreno fue anunciado por su nuevo equipo: ¡a romperla en España!

El CD Tenerife ha hecho oficial este miércoles el fichaje del atacante colombiano Marlos Moreno para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2026.

El nuevo delantero blanquiazul estaba sin equipo tras finalizar su vinculación con el Konyaspor de Turquía, donde jugó las dos últimas campañas, en las que marcó tres goles.

Una vez finalizado el plazo de incorporaciones de verano en España, y tras el fallido intento de contratar a Joni Montiel (Rayo Vallecano), el Tenerife ha recurrido al mercado de futbolistas libres para completar su plantilla.

Tras ganar a los 19 años la Copa Libertadores de América con el conjunto colombiano del Atlético Nacional, Marlos Moreno fue fichado por el Manchester City, aunque no llegó a jugar con el club inglés, que lo cedió a equipos españoles como el Deportivo de La Coruña y Girona, donde ofreció un discreto rendimiento.

Cerca de cumplir 28 años -el próximo 20 de septiembre-, el jugador colombiano intentará recuperar su mejor versión con su incorporación al Tenerife, que se convierte en su undécimo equipo en los últimos ocho años.

¿Quién es Marlos Moreno, el nuevo fichaje del Tenerife?

Marlos Moreno, oriundo de Medellín, Colombia, irrumpió en el panorama futbolístico con una proyección prometedora. Su debut en Atlético Nacional, uno de los clubes más importantes de Colombia, lo posicionó como una de las jóvenes promesas más brillantes del continente. Con su habilidad, velocidad y visión de juego, se destacó rápidamente y fue clave en la conquista de la Copa Libertadores 2016.

Su talento no pasó desapercibido para los grandes clubes europeos. El Manchester City, viendo en él un diamante en bruto, decidió ficharlo. Sin embargo, su adaptación a la exigente Premier League no fue sencilla y, tras varias cesiones, no logró consolidarse en el equipo inglés.

A pesar de los altibajos en su carrera, Moreno ha seguido buscando oportunidades en diferentes clubes. Ha pasado por equipos como el Deportivo La Coruña, el AS Roma, el Cortuluá y el Troyes, entre otros. Su recorrido ha estado marcado por destellos de su calidad, pero también por una cierta irregularidad en su rendimiento.

En los últimos años, se ha hablado mucho sobre el potencial desaprovechado de Marlos Moreno. Muchos aficionados y expertos coinciden en que su talento natural no ha sido explotado al máximo. A sus 27 años, todavía tiene tiempo para relanzar su carrera y demostrar de lo que es capaz.

Una curiosidad interesante es que recientemente ha incursionado en el mundo de la gastronomía, mostrando una faceta poco conocida de su personalidad. Esta nueva pasión no ha hecho que abandone el fútbol, pero sí ha diversificado sus intereses.