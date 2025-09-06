Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Mateo Cassierra es infalible frente al arco; vea su nuevo doblete en con el Zenit

Mateo Cassierra es infalible frente al arco; vea su nuevo doblete en con el Zenit

El delantero colombiano sigue 'on fire' con el cuadro de San Petersburgo y, este sábado, volvió a marcar por duplicado. Vea AQUÍ sus dos goles.