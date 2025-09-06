Mateo Cassierra es infalible frente al arco; vea su nuevo doblete en con el Zenit

Este sábado 6 de septiembre, el Zenit se enfrentó a FC Sion, por un duelo de fogueo, en el que el colombiano Mateo Cassierra fue protagonista con doblete.

Y es que, el goleador 'cafetero' anotó por duplicado en el triunfo final 5-3, que también contó con la presencia de Wilmar Barrios.

A los once minutos de juego, Cassierra apareció en el área rival con el olfato goleador que lo caracteriza, definiendo de primera intención, casi que desde el suelo, para sellar su primer tanto en el encuentro.

11' | Mateo Cassierra opens the scoring at the Gazprom Arena! #ZenitSion 1-0 pic.twitter.com/LIkBjkhzzE — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) September 6, 2025

Pero eso no fue todo, pues a los 28 minutos volvió a repetir la 'dosis', cumpliendo con la ley, que dice que el doble cabezazo en el área es gol. Y, para rematar con su cabeza, el 'cafetero' empujó la pelota para anotar su doblete.

