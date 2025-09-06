Venezuela y la presión que le harán sentir a la Selección Colombia; anuncio oficial

La expectativa crece cada vez más de cara al partido entre Venezuela y la Selección Colombia el próximo martes 9 de septiembre, en Maturín, donde los equipos llegan con presentes distintos. La vinotinto necesita asegurar el cupo a repechaje y la 'tricolor' ya está clasificada al Mundial de 2026.

Por eso, en el estadio Monumental los jugadores contarán con el apoyo de miles de hinchas que estarán alentando y ayudando para que los dirigidos por Fernando Batista puedan lograr seguir soñando con ir a su primera cita orbital.

Así las cosas, este sábado, a tres días del encuentro de Venezuela vs Colombia, las cuentas oficiales de la Federación de Fútbol de ese país dieron a conocer la noticia de que toda la boletería se vendió, se agostó en las últimas horas y tendrán lleno total en las graderías.

"Gracias, entradas agotadas"; fue el mensaje de la FVF en sus redes sociales para dar la información y con la que se espera sea la presión para la 'tricolor' de visitante, el apoyo para la vinotinto, y todo en la búsqueda del cupo al repechaje al que se aferran en territorio venezolano.

El estadio Monumental de Maturín tiene una capacidad para un poco más de 51 mil espectadores, por lo que tendrán lleno completo para recibir a Colombia.

El mensaje desde Venezuela para el partido contra la Selección Colombia

Ya con la boletería llena los hinchas de la vinotinto le cumplieron al técnico Fernando Batista, quien en la rueda de prensa luego de perder 3-0 con Argentina hizo un llamado para que creyeran, alentaran y ayudaran a que su selección pueda seguir con el camino hacia el Mundial de 2026 (Estados Unidos, México y Canadá).

"El martes tenemos una final con nuestra gente, queremos darle una alegría al pueblo venezolano. Tenemos una posibilidad hermosa de poder llegar", fueron las palabras del entrenador de Venezuela de cara al duelo frente a Colombia.

Colombia vs Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: AFP

De hecho, por la misma lónea, el DT argentino Fernando Batista recalcó que "depende de nosotros, estamos arriba, creemos que vamos a conseguir el objetivo", ya que están en el puesto 7 con 18 puntos, uno más que Bolivia, que es su principal amenaza de cara al cupo del repechaje.

Eso sí, si Venezuela gana no tendrá que esperar que Brasil le gane a Bolivia su respectivo partido, y de esa manera asegurar su presencia en la última opción de ir al Mundial 2026. En caso de que Colombia le gane a la vinotinto, deberán estar atentos a que la verde no derrote a la 'canarinha'.