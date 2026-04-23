Mayra Ramírez, notificada por Chelsea de una decisión para la próxima temporada

El Chelsea jugará todos sus partidos como local de la Women's Super League en Stamford Bridge, el mismo estadio donde disputa sus encuentros el conjunto masculino, a partir de la próxima temporada, según informó el club en un comunicado.

El conjunto inglés se une al Arsenal, que desde esta temporada ya disputa todos sus encuentros caseros en el Emirates Stadium.

"Esto es más que un cambio de estadio, es una demostración de nuestras intenciones", explicó la entidad londinense. "Con cada partido de liga que se juegue en Stamford Bridge, este club demuestra la fe en el largo plazo del fútbol femenino, así como la responsabilidad del club en que este deporte vaya hacia adelante", agregó.

Mayra Ramírez, futbolista colombiana, salió entre lágrimas, tras sufrir una lesión en el partido de Chelsea Getty Images

Este curso, las 'Blues' han jugado la mayoría de sus partidos en Kingsmeadow, en el oeste de la ciudad, en un campo con capacidad para algo más de 4000 personas. Los partidos de la Liga de Campeones femenina sí los jugaron en Stamford Bridge.



El club aún no ha anunciado dónde jugará los encuentros de copa, pero se espera que continúen disputándose en Kingsmeadow.