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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Mayra Ramírez, notificada por Chelsea de una decisión para la próxima temporada

Mayra Ramírez, notificada por Chelsea de una decisión para la próxima temporada

A través de un comunicado, el equipo femenino de los 'blues' dio a conocer la noticia que tiene impacto en la colombiana, Mayra Ramírez, y demás jugadoras del club.

Por: EFE
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Mayra Ramírez, delantera colombiana de Chelsea femenino, en una sesión de entrenamiento
Mayra Ramírez, delantera colombiana de Chelsea femenino, en una sesión de entrenamiento
Getty Images

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