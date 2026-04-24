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Gol Caracol  / Preocupación en Selección Inglaterra; una de sus figuras podría perderse el Mundial 2026

Preocupación en Selección Inglaterra; una de sus figuras podría perderse el Mundial 2026

Falta poco para que empiece el Mundial 2026 y ha habido varios lesionados en los combinados, y ahora, las alarmas se encendieron en la Selección Inglaterra por lesión de una de sus figuras.

Por: EFE
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Selección Inglaterra hace parte del Grupo L del Mundial 2026.
Selección Inglaterra hace parte del Grupo L del Mundial 2026.
Getty Imágenes

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