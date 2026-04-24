Preocupación en Selección Inglaterra; una de sus figuras podría perderse el Mundial 2026

La lesión del lateral Tino Livramento, del Newcastle, que le hará perderse lo que resta de temporada, alimenta las escasas esperanzas que Trent Alexander-Arnold alberga de estar en el Mundial 2026 con la Selección Inglaterra en Estados Unidos, México y Canadá.

El futbolista del Real Madrid, pese a su buen estado de forma, no ha participado con Inglaterra desde hace un año y se ha perdido las últimas convocatorias de Thomas Tuchel por decisión técnica, incluida la última de marzo en la que el alemán convocó a 35 jugadores.

Tino Livramento podría perderse el Mundial 2026 con la Selección Inglaterra. AFP

Sin embargo, una lesión muscular de Livramento ha puesto la participación del lateral inglés en suspendo a la espera de que le hagan más pruebas, aunque, eso sí, su técnico Eddie Howe es optimista con el estado del futbolista.



"Pasó una primera prueba y creemos que no es una lesión grave", expresión este viernes en rueda de prensa el técnico inglés. "Pero tenemos que esperar y ver si va a poder jugar esta temporada. Aún le queda otra prueba este fin de semana para conocer el alcance exacto de la lesión".

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En las últimas convocatorias, Tuchel se ha decantado por Reece James, Livramento y Ben White como sus laterales derechos favoritos, por lo que Alexander-Arnold, que en la pasada Eurocopa llegó a jugar como centrocampista en varios partidos, ha visto muy limitadas sus opciones de volver con Inglaterra pese al buen momento que vive en el Real Madrid tras superar los problemas físicos que experimentó en la primera parte de la temporada

Trent Alexander-Arnold se lesionó con el Real Madrid Foto: AFP

Además de los dos jugadores ingleses, varios futbolistas han llegado a generar preocupación en sus selecciones debido a que no participaran en el Mundial. Algunos de ellos son: el brasileño Rodrygo Goes, quien sufrió un rotula de ligamento cruzado y menisco. El delantero del Liverpool Hugo Ekitiké quien durante su enfrentamiento ante el PSG por los octavos de final de la Champions League se rompió el tendón de Aquiles.

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En Alemania el delantero Serge Gnabry quien confirmó por medio de sus redes sociales que no asistirá al Mundial debido a una rotura muscular en el aductor derecho. En la misma Selección de Inglaterra se suma Jack Grealish, quien presenta una fractura por estrés en el pie izquierdo.