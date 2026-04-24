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Gol Caracol  / La selección europea que sueña con Pep Guardiola para que pueda devolverla a la élite

La selección europea que sueña con Pep Guardiola para que pueda devolverla a la élite

Pep Guardiola, DT del Manchester City, ha sonado con fuerza en las últimas horas para llegar al banco de una importante selección en el 'viejo continente'. Al español no le disgustaría el reto.

Por: EFE
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, en un partido de la Premier League
Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, en un partido de la Premier League
AFP

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