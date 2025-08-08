Mensaje a jugador de Selección Colombia; “no requieres del inglés, necesitas es jugar”

Para este mercado de fichajes y de cara a la temporada 2025/26 en Europa hubo varios traspasos importantes de futbolistas de nuestro país y hasta que integran la Selección Colombia, algo que ha dado un salto de calidad a la mayoría de los jugadores de la ‘tricolor’.

Richard Ríos, al Benfica; Luis Díaz, al Bayern Múnich; y Jhon Arias, al Wolverhampton; son los más destacados, aunque la expectativa por el salto del chocoano del Fluminense a Inglaterra es uno de los que más se viene hablando.

Aunque ya manejaba el portugués a la perfección, ahora se vendrá un nuevo reto no solo deportivo para el nacido en Quibdó, que es aprender inglés, un idioma más complejo y que será clave para su adaptación al balompié europeo.

Sin embargo, este viernes se viralizó en redes sociales un video en el que el propio técnico del Wolverhampton, el portugués Vitor Pereira, le dio un mensaje de tranquilidad a Jhon Arias.

“Bienvenido, Jhon, bienvenido. Para mí es un placer tenerte en mi equipo. Hay muchos chicos que hablan español”, fue lo que le dijo el estratega en su primera charla con el colombiano.

Y ahí fue cuando Arias Andrade le dijo “entiendo un poco el inglés, sí habló un poco”, aunque el timonel le estaba hablando en español, ya que lo domina al compartir con varios jugadores sudamericanos.

Pero Vitor Pereira le ‘quitó un peso de encima’ al chocoano, dejándole saber que en Wolverhampton no existirá problema por el inglés y que lo que debe es demostrar en el terreno de juego. “Un poquito, igual no necesitas mucho, necesitas es jugar”, fue la frase que le dio el técnico de los Wolves a Jhon Arias, quien sonrió y se mostró aliviado por esta declaración.

Jhon Arias, jugador del Wolverhampton. AFP

Lo cierto es que el colombiano ya empezó a responder y a sumar minutos con el cuadro inglés, ya que en su debut contra Girona entró en el segundo tiempo y marcó un golazo recibiendo la pelota, regateando a varios rivales y luego definiendo cuando quedó mano a mano con el arquero rival.

Este sábado 9 de agosto, Jhon Arias tendrá su segundo partido con la camiseta del Wolverhampton, nuevamente contra un cuadro español. Celta de Vigo, a las 9:00 a.m., en el Molineux Stadium, será el compromiso de los ingleses en la pretemporada.