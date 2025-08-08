Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
FALCAO GARCÍA
HINCHA MUERTO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Mensaje a jugador de Selección Colombia; “no requieres del inglés, necesitas es jugar”

Mensaje a jugador de Selección Colombia; “no requieres del inglés, necesitas es jugar”

En las últimas horas se viralizó un video de un futbolista colombiano en Europa al que le preguntan por su manejo del idioma, pero al final le señalan que lo importante es lo que haga en cancha.