Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo se quedó sin marcar en Navidad: victoria 5-1 de Al Nassr sobre Al Zawraa

Cristiano Ronaldo se quedó sin marcar en Navidad: victoria 5-1 de Al Nassr sobre Al Zawraa

Este miércoles 24 de diciembre, Al Nassr goleó a Al Zawraa por la Liga de Campeones de Asia y el portugués Cristiano Ronaldo se quedó con las ganas de marcar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
Cristiano Ronaldo felicitando a Joao Felix.
Cristiano Ronaldo felicitando a Joao Felix.
Al Nassr.

Publicidad

Publicidad

Publicidad