"Richard Ríos es un gran jugador, pero yo preferiría haber fichado a Jhon Arias, para Benfica"

La llegada de Richard Ríos al Benfica ha generado numerosas reacciones entre la prensa y los aficionados portugueses. Tras debutar oficialmente y levantar su primer título con el club, ahora fue un exjugador histórico quien se refirió al mediocampista de la Selección Colombia.

Se trata de Isaías, exfutbolista brasileño muy recordado por sus destacadas actuaciones en el Benfica. En declaraciones recientes, no pasó por alto la llegada del antioqueño, aunque, si bien reconoció sus cualidades, admitió que habría preferido a otro colombiano con gran presente internacional.

“Creo que cuando el Benfica ficha a alguien, son grandes jugadores, modelos a seguir. Es un gran jugador, pero yo personalmente no lo ficharía. Preferiría fichar a otro jugador que ahora se ha ido al Wolverhampton Wanderers, Arias, que también es colombiano”, inició diciendo en declaraciones al diario 'A bola'.

“Tenemos que estar preparados para aprovechar las oportunidades, pero al principio no era titular en Palmeiras, pero luego se convirtió en uno. Zé Rafael se recuperó y se fue al Santos, y Ríos siguió jugando, jugando bien. Pero en mi opinión, traería a Jhon Arias, que jugó en el Fluminense, y como vieron ahora, en el Mundial de Clubes, realmente destacó y es un gran jugador. Pero el Benfica tiene sus ojeadores, y a veces aciertan, a veces no”, agregó.

Publicidad

“En este caso, en mi opinión, incluso podría equivocarme. Estamos empezando, y la liga aquí en Europa es completamente diferente, pero en el Benfica, cada jugador que llega tiene que venir y darlo todo. Creo que lo hará”, concluyó Isaias.

Nicolás Otamendi y Richard Ríos - Foto: Benfica

¿Cuánto gana Richard Ríos en Benfica?

Con 25 años, el antioqueño fue transferido desde Palmeiras de Brasil al Benfica a finales de julio, en una operación valorada en 37 millones de euros. Se trata de una de las compras más costosas en la historia del club portugués. Además, el fichaje incluye una mejora salarial significativa para el jugador de la Selección Colombia: según informó el periodista luso Nicolò Schira, Ríos percibirá un salario anual de tres millones de euros por año, más bonificaciones por rendimiento.

Publicidad

Cabe recordar que esta es la primera experiencia de Ríos en el viejo continente, y ha generado mucha expectativa en la afición de las ‘águilas’ para volver a ser campeón del fútbol de Portugal, donde en las últimas dos temporadas, Sporting Lisboa se coronó campeón, dejando a Benfica como segundo, lo que ha aumentado la presión para que el club recupere su lugar en la cima.