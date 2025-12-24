Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Marino Hinestroza no se aguantó y reveló cuál sera su nuevo equipo; le ganó la emoción

Marino Hinestroza no se aguantó y reveló cuál sera su nuevo equipo; le ganó la emoción

A través de sus redes sociales, el futbolista colombiano Marino Hinestroza publicó una historia en la que se conoció cuál será su destino, en el exterior.

Por: Julián Campos Guerrero
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
Marino Hinestroza en Selección Colombia
Marino Hinestroza en Selección Colombia
FCF

Publicidad

Publicidad

Publicidad