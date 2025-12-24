Marino Hinestroza no se aguantó y reveló cuál sera su nuevo equipo; le ganó la emoción

Marino Hinestroza terminó su capítulo con Atlético Nacional, luego de conquistar la Copa Colombia 2025 y completar cuatro títulos con el conjunto verdolaga, tras sus dos años de acción con los antioqueños. El habilidoso atacante volverá a dar el salto al fútbol del exterior y, cada vez, se dan más pistas de su destino.

“La historia de amor más linda de mi vida. No podía terminar de otra manera”, fue el mensaje que dejó Hinestroza en sus redes sociales y justamente, a través de esta vía, publicó una historia que está dando de qué hablar.

El extremo puso en su cuenta de Instagram, un posteo en el que se ven dos corazones; uno de color azul y otro amarillo, que da por entendido que será cuestión de horas su oficialización con Boca Juniors, de Argentina.

Marino Hinestroza en IG 🤔 pic.twitter.com/EIj8PF1TGx — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) December 24, 2025

Sobre esta situación, desde el sur del continente ha llegado mayor información sobre el acuerdo que tendría el conjunto ‘xeneize’ con Atlético Nacional y Columbus Crew para comprar el 100% del pase de Marino.



"Marino Hinestroza a Boca está en los detalles finales de la operación. Entiendo que el trato con Atlético Nacional se cierra en u$s 5M y el extremo firmará un contrato por 4 años", dijo el periodista César Luis Merlo, experto en el mercado de fichajes.

A pesar de que en los últimos días, habían aparecido rumores que relacionaban a algunos equipos brasileños en el fichaje de Marino Hinestroza, todo parece indicar que el jugador vallecaucano llegará en los próximos días a Ezeiza para presentar exámenes médicos y poder ser presentado bajo la gerencia de Juan Román Riquelme.



Marino Hinestroza y su camino en el exterior

Nacido el 8 de julio de 2002, Marino Hinestroza comenzó su carrera profesional en Orsomarso y de allí, dio el paso al América de Cali. En 2020 fue cedido a Palmeiras de Brasil, aunque no contó con mucha continuidad en el ‘verdao’. En 2022, Pachuca adquirió su pase y allí, consiguió el título del Torneo Apertura de ese año. Allí, dio el paso a la MLS, cuando Columbus Crew lo fichó. En 2024, llegó a Atlético Nacional, donde consiguió cuatro títulos; tres bajo el mando de Efraín Juárez y uno junto a Diego Arias.