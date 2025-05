Meten a Jhon Jáder Durán en inconformidad de Cristiano Ronaldo con Al Nassr, de Arabia

El futuro de Cristiano Ronaldo se ha vuelto el principal tema de especulación en Medio Oriente, pues está a punto de finalizar su contrato con Al Nassr, de Arabia, y desde hace 2 fechas no aparece en partidos ni entrenamientos.

El atacante lusitano de 40 años de edad optó por ausentarse justo después de que su equipo quedara sin opciones de ganar la liga saudí y sin posibilidades de avanzar a la próxima Champions de Asia.

La falta de títulos y de vitrina internacional para la próxima temporada habrían sido los motivos que llevaron al popular ‘Bicho’ a apartarse del plantel, algo sobre lo cual no hay pronunciamientos oficiales hasta el momento.

Sin embargo, versiones de prensa han empezado a dar cuenta de lo que podría estar ocurriendo con ‘CR7’. Por un lado, se dice que firmaría con Al-Hilal, archirrival de Al Nassr, para jugar el Mundial de Clubes de Estados Unidos a mitad de 2025, o con otra escuadra con presencia asegurada en la cita orbital.

A su vez, también surgió una particular versión que explicaría su ausencia y en la que salió a flote el nombre del antioqueño Jhon Jáder Durán, apretado por los hinchas recientemente.

Nombran a Jhon Jáder Durán en polémica de ‘CR7’ con Al Nassr

El diario Marca de España reveló que el descalabro deportivo de su equipo llevó a Cristiano Ronaldo a tomar distancia, no renovar y estar buscando otro elenco para jugar.

“La derrota ante el Al-Ittihad terminó con 'CR7' marchándose a la carrera y sin pasar por el vestuario”, señaló el medio sobre la última vez que se le vio al experimentado jugador en los toldos de Al Nassr.

Sobre el malestar del luso, el rotativo añadió que tendrán que ver con la falta de refuerzos para pelear por objetivos importantes, pues no estaría conforme solo con el fichaje del colombiano Jhon Jáder Durán, procedente del Aston Villa de Inglaterra en una transferencia por 77 millones de euros cerrada en enero de 2025.

“Ronaldo pidió refuerzos y aunque llegó Durán no ha sido suficiente para enderezar el rumbo competitivo del club, cuyos dirigentes han visto que los títulos no llegan con el ex Real Madrid vistiendo la camiseta de Al Nassr”, indicó el diario.

Entre tanto, otro de los referentes de la nómina, el defesa franco-español Aymeric Laporte, ya pidió salir, mientras que el juvenil delantero brasileño Wesley Ribeiro Teixeira estaría a punto de volver a su país.