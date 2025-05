Cristiano Ronaldo, cada vez más lejos del equipo de Jhon Jáder Durán; no aparece

Cristiano Ronaldo, máxima figura del club Al Nassr, al que pertenece el delantero colombiano Jhon Jáder Durán, no tiene asegurada su continuidad en la institución, según se ha dicho en las últimas horas.

El lusitano cumple contrato a mitad de año y todavía no ha renovado, por lo que se podría ir en condición de agente libre hacia otra escuadra con mayores posibilidades de éxito, ya que en este equipo no ha logrado conseguir títulos importantes.

De hecho, Al Nassr no va al Mundial de Clubes, quedó eliminado de la Champions de Asia, no posee opción de coronarse campeón en la liga saudí y ya no tiene opciones de ir a la siguiente Champions, lo que reduce su campo de acción al plano local, algo que no sería atractivo para él.

En ese sentido, la debacle deportiva ya hizo que una primera estrella del plantel pidiera salir: el defensa nacido en Francia y nacionalizado español Aymeric Laporte, a quien ahora se le podría sumar el popular ‘CR7’.

Por otra parte, hasta el colombiano Luis Diaz, delantero del Liverpool de Inglaterra, rechazó la posibilidad de ir a esa escuadra, en la que no ve opciones de crecimiento o una vitrina internacional que lo pueda beneficiar.

Bajo esta luz, Ronaldo se constituye en la mayor incógnita del mercado de pases de mitad de año en Medio Oriente, ya que se ha alcanzado a decir que elencos que irán al Mundial de Clubes de 2025 en Estados Unidos lo pretenden como refuerzo.

Cristiano Ronaldo, lejos de Al Nassr: no ha ido ni a entrenar

Lo más inquietante es que el famoso ‘Bicho’ ha brillado por su ausencia en las prácticas del conjunto de Riad previas al partido del viernes 17 de mayo en condición de local contra Al-Taawoun, válido por la penúltima fecha de la liga saudí.

Es más, tampoco estuvo en la jornada anterior, en la que Al Nassr se impuso 0-9 de visitante sobre Al-Okhdood, duelo en el cual se dijo que no había sido convocado por determinación técnica del entrenador italiano Stefano Pioli, versión que ahora queda en duda con su no presencia en los entrenamientos.

Al respecto, el diario local Al-Yaum, especializado en información del equipo azul y amarillo, indicó que todo se debe a un tema médico, pues el jugador estaría sometido a un “tratamiento” que lo tiene “falto de condición física” por una aparente “lesión”.

El compromiso se disputará a partir de la una de la tarde, hora colombiana, con segura participación de Jhon Jáder Durán, cuyo futuro en el club tampoco es segura debido a que recientemente fue incluido en lista de salida para una posible transferencia.