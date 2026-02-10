Síguenos en:
Exfutbolista argentino perdió la vida en pelea; su hermano, prófugo, es principal sospechoso

Exfutbolista argentino perdió la vida en pelea; su hermano, prófugo, es principal sospechoso

Hace un par de horas, se conoció la lamentable situación, que cobró la vida de un reconocido exfutbolista argentino. Se habla de que el hermano sería sospechoso.

Por: EFE
Actualizado: 10 de feb, 2026
Editado por: Gol Caracol
Homenaje de luto por afición, en estadio de fútbol.
Foto: AFP.

