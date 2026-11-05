Miguel Borja confirmó que sus golazos en América de México no son fruto del azar; así los ensaya

Miguel Borja volvió a hacer gala de su talento en los entrenamientos del América de México, al recrear la inolvidable chilena que le marcó a las 'Chivas' de Guadalajara el pasado 19 de septiembre en el vibrante empate 2-2 del Apertura 2026.

El propio cordobés compartió este golazo en sus redes sociales, ante las dudas y los comentarios en redes sociales que aseguraban que su anoatción había sido generada por la Inteligencia Artificial.

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En esta ocasión, la ejecución por parte de Borja Hernández fue aún más precisa. Mientras que en el clásico frente a Chivas logró vencer al arquero Raúl Rangel con un remate al centro, en la práctica, el de Tierralta clavó el balón en todo el ángulo superior derecho.

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Así las cosas, y más allá de la anécdota digital y revuelo en redes, el exRiver Plate y Atlético Nacional confirmó que sus golazos en el elenco 'azulcrema' son producto del trabajo duro, fuerte, y no del azar.



Vea acá el golazo de chilena de Miguel Borja en práctica del América de México:

No mames qué golazo metió Miguel Borja de chilena en el entrenamiento jajajaja ojalá nos regale otro así en la Liguilla😮‍💨💛



Por cierto, tiene que ser titular🔥🦅 pic.twitter.com/c0OiTbfWfO — Roberto Haz (@tudimebeto) November 5, 2026

Así fue su gol en el clásico contra las 'Chivas' de Guadalajara por Liga MX:

¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! Miguel Borja con el primero a nuestro favor con una chilena increíble 🤯👌#ElClásicoDeMéxico pic.twitter.com/NFGNwFLubV — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2026