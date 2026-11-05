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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Miguel Borja confirmó que sus golazos en América de México no son fruto del azar; así los ensaya

Miguel Borja confirmó que sus golazos en América de México no son fruto del azar; así los ensaya

Detrás de cada noche de fantasía con el elenco 'azulcrema', Miguel Borja dejó claro que su olfato goleador y sus piruetas responden a un método riguroso de entrenamiento.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2026
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Miguel Borja, delantero colombiano que milita en el América de México.
Miguel Borja, delantero colombiano que milita en el América de México.
Foto: AFP

Miguel Borja volvió a hacer gala de su talento en los entrenamientos del América de México, al recrear la inolvidable chilena que le marcó a las 'Chivas' de Guadalajara el pasado 19 de septiembre en el vibrante empate 2-2 del Apertura 2026.

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El propio cordobés compartió este golazo en sus redes sociales, ante las dudas y los comentarios en redes sociales que aseguraban que su anoatción había sido generada por la Inteligencia Artificial.

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En esta ocasión, la ejecución por parte de Borja Hernández fue aún más precisa. Mientras que en el clásico frente a Chivas logró vencer al arquero Raúl Rangel con un remate al centro, en la práctica, el de Tierralta clavó el balón en todo el ángulo superior derecho.

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Así las cosas, y más allá de la anécdota digital y revuelo en redes, el exRiver Plate y Atlético Nacional confirmó que sus golazos en el elenco 'azulcrema' son producto del trabajo duro, fuerte, y no del azar.

Vea acá el golazo de chilena de Miguel Borja en práctica del América de México:

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Así fue su gol en el clásico contra las 'Chivas' de Guadalajara por Liga MX:

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