Bayern Múnich renovó el contrato de Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026, hasta el 30 de junio de 2029, anunció este jueves 5 de noviembre el club en un comunicado. Igualmente, su extensión le trajo beneficios en el tema monetario; su sueldo se elevó considerablemente.

Recordemos que el futbolista londinense llegó al equipo 'bávaro' procedente del Tottenham Hotspur para la temporada 2023-2024, logrando dos títulos de Bundesliga, dos de Supercopa de Alemania y una Copa de Alemania. Además, con el Bayern ha disputado 161 partidos oficiales convirtiendo, por ahora, 156 goles.

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"En el Bayern me siento como en casa: amo el club, a la afición, la ciudad de Múnich; tenemos un equipo fantástico y, en Vincent Kompany, un entrenador fantástico. Me enorgullece mucho formar parte de este club. Toda mi familia es muy feliz aquí, quería quedarme, ahora estoy deseando que llegue el futuro y quiero ganar muchos más títulos con este magnífico club", declaró el jugador inglés, de 33 años.

Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, es candidato a ganar el Balón de Oro 2026 AFP

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Por su parte, el director deportivo del elenco de Baviera, Max Eberl, afirmó que "jugadores como Harry Kane aportan al equipo oportunidades únicas".



"Nos alegra mucho que vaya a seguir siendo una figura clave que marque el rumbo aquí y con la que podamos seguir orientando nuestra plantilla de cara al futuro", añadió.

Igualmente, señaló que "esta renovación contractual tan importante" aporta al club seguridad a la hora de planificar y "transmite el mensaje de que en el Bayern es posible alcanzar los objetivos más ambiciosos".

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¿Cuál es el sueldo de Harry Kane, que acaba de renovar contrato con Bayer Múnich?

En ese orden de ideas, según reportes del diario 'Daily Mail', la renovación contractual del atacante inglés ha elevado salario semanal en unas asombrosas 400.000 libras esterlinas, que en pesos colombianos son más de 1.700 millones y al mes serían cerca de 7 mil millones de pesos. Dicha cifras lo convierten en el futbolista mejor pagado de Europa en salario base.

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Hay que precisar que este incremento en sus honorarios llega tras una campaña formidable. Kane firmó 73 goles en 65 partidos entre el Bayern y la Selección de Inglaterra el curso pasado, registros que le valieron para conquistar el Balón de Oro por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal.