Miguel Borja le dio el triunfo al Al Wasl: vea acá el VIDEO del gol al Al Ittihad Kalba

Miguel Borja volvió a decir presente en el tablero con Al Wasl, equipo que milita en la Liga de Emiratos Árabes Unidos. El oriundo de Tierralta, Córdoba, mandó la pelota a guardar frente al Al Ittihad Kalba y le otorgó los tres puntos a su club, este viernes.
El gol del popular 'Colibrí' llegó al minuto 80, y con pocos minutos en el campo de juego. Tras un centro al área, Borja cabeceó en el primer palo y la esférica fue a parar dentro de la red. El tanto significó el 2-1 final.
Vea acá el gol de Miguel Ángel Borja HOY con Al Wasl:
بعد دخوله بديلا بثوان معدودة ⏱️— ADSportsTV (@ADSportsTV) May 15, 2026
بورخا يسجل الهدف الثاني للوصل من أول لمسة ويمنح الإمبراطور التقدم ⚽✨#الوصل_كلباء #أبوظبي_الرياضية 1⃣ | #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/LXye3oizWa
