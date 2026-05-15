Miguel Borja le dio el triunfo al Al Wasl: vea acá el VIDEO del gol al Al Ittihad Kalba

Miguel Borja le dio el triunfo al Al Wasl: vea acá el VIDEO del gol al Al Ittihad Kalba

El delantero cordobés anotó el tanto de la victoria 2-1 del Al Wasl sobre Al Ittihad Kalba en la Liga de Emiratos Árabes Unidos. ¡Así fue el gol de Miguel Borja!

Actualizado: 15 de may, 2026
Miguel Ángel Borja, delantero del Al Wasl.

Miguel Borja volvió a decir presente en el tablero con Al Wasl, equipo que milita en la Liga de Emiratos Árabes Unidos. El oriundo de Tierralta, Córdoba, mandó la pelota a guardar frente al Al Ittihad Kalba y le otorgó los tres puntos a su club, este viernes.

El gol del popular 'Colibrí' llegó al minuto 80, y con pocos minutos en el campo de juego. Tras un centro al área, Borja cabeceó en el primer palo y la esférica fue a parar dentro de la red. El tanto significó el 2-1 final.

Vea acá el gol de Miguel Ángel Borja HOY con Al Wasl:

