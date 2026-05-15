"A Rodallega lo hubiera llevado a ojo cerrado a Selección Colombia; Jhon Durán es un tiro al aire"

Néstor Lorenzo reveló la prelista de los 55 jugadores convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026, misma que ha despertado toda clase de comentarios, a favor y en contra. Entre los nombres que pedía el pueblo 'cafetero' se encontraba el de Hugo Rodallega, hoy en día con gran actualidad en Santa Fe, pero no fue llamado, en cambio, el DT de la 'tricolor' sí nombró a Jhon Durán, pese a su poca actividad en el fútbol de Rusia con el Zenit.

Para analizar este listado preliminar, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' conversaron con Jorge Luis Pinto, y entre sus conclusiones, el entrenador mundialista con Costa Rica afirmó que "ojo cerrado" hubiera llevado a Rodallega por encima de Durán, y también evaluó posición por posición, el presente de James Rodríguez y hasta las palabras que profirió Roger Martínez, al no ser llamado.

"Yo veía que después de Falcao, por su posicionamiento y características, Rodallega es muy indicado y lo digo más por el momento que vive.

A ojo cerrado (llevaría a Rodallega por encima de Jhon Durán), sin duda alguna, porque si me permite, Durán es una bala al aire. Al Mundial hay que llevar a hombres perfectos en juego, fútbol, trabajo, disciplina y comportamiento. Imagina que Durán en un partido no lo metan y salga de pelea, ya lo han visto y lo ha hecho", expresó Pinto en primera instancia a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.



Y agregó: "No cabe para estos momentos tan delicados que tiene la selección de competir y de tener hombres dispuestos para todo, yo por ejemplo, a Durán no lo veo. Sí, tiene las características, pero ha sido inconstante, irregular. Respetuosamente hablando, Rodallega merecía la oportunidad no sólo de estar en los 55, sino en los 26 que hay que llevar, por sus características, por su rendimiento, por su comportamiento, porque hay que reconocer que anda en un gran momento futbolístico".



Otras declaraciones de Jorge Luis Pinto:

El tema de Roger Martínez

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"Yo le hallo la razón a Roger, sinceramente lo digo. No sé por qué lo apartaron en los últimos partidos, no sé si fue comportamiento u otra cosa. Uno ya sabe lo que hacen los jugadores. Con todo respeto de Borré, tú no sabes propiamente la regularidad competitiva, qué va a hacer, pero tú metes a Roger o Rodallega y uno sabe que tiene presencia, juega en el área, tiene definición. No sé si tuvo problemas de comportamiento o roces, pero de todas maneras, sus características deportivas son importantes tenerlas en cuenta. Pensemos que Rodallega debe estar en un Mundial como este".

- Jugadores polivalentes en el Mundial 2026

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"Esos jugadores, los que juegan en dos o tres posiciones, son en estos campeonatos muy importantes y útiles. Normalmente uno lleva más defensas, pero equilibra. El mediocampo es el que más hay que llenar; me parece que ahí tiene que tener un volumen, sobre todo jugadores polifacéticos por los momentos del partido. Pienso que el volumen es compartido.

Los arqueros:

"Para mí Camilo Vargas, ya demostró su capacidad, para mí es el número uno. A mí me gusta mucho lo de Ospina porque un arquero de ese porte, hay un cambio de emergencia y uno no se pone a pensar que va a entrar nervioso, porque uno sabe que tiene absoluta confianza y seguridad".

- Sebastián Villa

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"Yo no sé si Villa pueda jugar en ese lugar de Díaz (Luis) donde mejor se siente, de pronto en el lugar de Arias (Jhon), como un falso puntero; sus características no tienen duda, es un hombre con fútbol y con gol. Esos hombres son difíciles de conseguir".

- ¿Sebastián Villa puede jugar en el lugar de James Rodríguez?

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"No, pero sí tienen un ‘crack’ que juega cada ocho días en Brasil. Carrascal es el hombre que necesita Díaz para que le meta balones, filtre balones a la espalda. A Díaz, ya lo vieron en la Champions, ya lo marcan bien, necesita un jugador que le filtre balones".

- James Rodríguez

"Depende cómo está. Si está bien es fundamental en cada partido, pero si no está bien le va a dejar espacios. En los mundiales no se pueden dejar espacios, los once tienen que saber defender y atacar. Ojo con Uzbekistán en la parte alta, hay que tener cuidado. Es un hombre (Fabio Cannavaro) que llenó al equipo que buen aprendizaje zonales".